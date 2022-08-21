Алтайские хоккеистки успешно стартовали на Спартакиаде сильнейших атлетов России

Хоккеистки из Алтайского края успешно стартовали на Спартакиаде сильнейших атлетов России по летним видам спорта. Торжественное открытие соревнований состоялось в субботу, 20 августа, в московском дворце спорта «Мегаспорт».

Лучшие атлеты страны поборются за награды в 39 видах спорта. Спартакиада пройдёт в 12 регионах России. Матч открытия женского турнира по хоккею на траве между сборными Алтайского и Пермского краёв состоялся сегодня, 21 августа, в Казани и завершился уверенной победой алтайских хоккеисток со счётом 6:2.

Стоит отметить, что состав сборной Алтайского края сформирован на основе барнаульского «Коммунальщика». На групповом этапе хоккейного турнира алтайским девушкам предстоит провести ещё три игры. Во вторник, 23 августа, сборная Алтайского края встретится с командой Республики Крым.

24 и 25 августа нашим спортсменкам предстоят матчи против сборных Московской и Свердловской областей. Затем пройдут стыковые игры. Завершится хоккейный турнир 28 августа.

На следующий день в московском спорткомплексе «Лужники» пройдёт церемония закрытия игр.