Алтайские инваспортсмены лидируют в чемпионате России по футболу. Первый круг турнира инвалидов-ампутантов прошёл с 10 по 15 мая в подмосковном Раменском. В соревнованиях участвовали шесть команд.

Барнаульское «Динамо-Алтай» в пяти матчах одержало победы над «Нижним Новгородом» — 3:0, «СКИ Академией» из Волгоградской области — 2:0, «Махачкалой» — 4:0, и «Зенитом» из Ижевска — 3:0. Ещё одна игра против «Иристона» из Владикавказа завершилась ничейным исходом 2:2.

Второй круг турнира также пройдёт в Раменском в конце августа. В прошлом году барнаульские футболисты стали бронзовыми призёрами чемпионата России, лишь по дополнительным показателям уступив волгоградцам, завоевавшим серебро. Победителем тогда стал грозненский «Ламан-Аз».

В этот раз чеченские футболисты-ампутанты не приехали на турнир из-за отсутствия финансирования, сообщает «Алтайский спорт».