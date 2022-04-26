Баскетболисты БК «Барнаул» вновь победили в Ижевске

Баскетболисты клуба «Барнаул» одержали четвёртую победу в Ижевске. Там с 20 по 29 апреля проходит финальный турнир чемпионата мужской Суперлиги-1 за 9-15 места. В соревнованиях участвуют семь команд. Они проводят однокруговой турнир.

26 апреля алтайские баскетболисты обыграли команду СШОР «Локомотив-Кубань» из Краснодара со счётом 92:86 (25:22, 23:23, 19:18, 25:23). Самым результативным в составе «Барнаула» стал Алексей Чиликин, который набрал 27 очков и сделал восемь подборов.

Ранее в Ижевске «Барнаул» последовательно одержал победы над «Уфимцем», «Химками» и хозяевами турнира — командой «Купол-Родники». А 25 апреля алтайские баскетболисты в упорной борьбе во втором овертайме уступили московскому «МБА» — 89:98.

На данный момент «Барнаул» возглавляет таблицу турнира за 9-15 места. Вторым с отставанием в два очка идёт «МБА». При этом у москвичей две игры в запасе.

27 апреля алтайские баскетболисты проведут заключительный матч сезона против «Динамо» из Владивостока.

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