Такой день. Слетевший с трассы автобус и перекрытие улицы Юрина

Главное за 9 ноября

09 ноября 2025, 23:05, ИА Амител

Такой день. Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Скончался основатель Федерации армрестлинга Алтайского края Виктор Штергер. Ему было 44 года. Федерацию возродили в конце 2024 года по инициативе Штергера. Спортсмены стали получать серьезную соревновательную практику, которой в регионе не было более семи лет.

В Барнауле перекрыли участок улицы Юрина из-за аварии на водопроводе. В зоне ремонта фиксируют слабый напор воды.

В барнаульском зоопарке пара шотландских хайлендов второй раз стала родителями. У Маруси и Трофима появился милый плюшевый теленок. Пол малыша определят после планового осмотра.

В Косихинском районе с трассы съехал пассажирский автобус. Авария произошла недалеко от села Полковниково. Транспорт вылетел в кювет, но не опрокинулся. Пострадавших нет.

В Барнауле правоохранители проводят проверку по факту избиения мужчины в Мизюлинской роще. По предварительным данным, инцидент произошел летом 2025 года, однако кадры с места происшествия распространили только сейчас.

Стало известно, когда поезд Деда Мороза прибудет в Барнаул. Волшебный состав отправится в путь 19 ноября, а краевую столицу посетит 8 декабря.