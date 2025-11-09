Барнаульские семиклассники жестоко избили мужчину в Мизюлинской роще
Правоохранители проводят проверку
09 ноября 2025, 19:35, ИА Амител
В Барнауле подростки избили прохожего возле спортивной площадки в Мизюлинской роще. Видео, снятое летом 2025 года, прислали в один из домовых чатов, а затем оно распространилось по социальным сетям, сообщает "Инцидент Барнаул".
Судя по кадрам, подростки нанесли мужчине средних лет два тяжелых удара, после которых он упал на землю.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту размещения видео.
Следователи возбудили уголовное дело в соответствии с п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу с применением насилия к гражданам"). Прокурор Алтайского края Антон Герман также поручил организовать проверку.
По данным правоохранителей, некоторые из подозреваемых учатся в седьмом классе в барнаульской школе. Одного из подростков, который ударил прохожего, опознали: он мог обучаться в городской МБОУ "СОШ № 117". Есть версия, что между родителями вне школы мог развиться конфликт, в результате которого одна из сторон опубликовала кадры с избиением.
19:56:27 09-11-2025
судя по зелёной траве, листве и футболке - видео ещё "свежее"
20:41:12 09-11-2025
Шинник (19:56:27 09-11-2025) судя по зелёной траве, листве и футболке - видео ещё "свежее...
Это тут причем??? Ты совсем дурак что ли? Они это просто выложили гораздо позже, чтобы типа не нашли их.
21:12:17 09-11-2025
Шинник (19:56:27 09-11-2025) судя по зелёной траве, листве и футболке - видео ещё "свежее... Судя по коменту ты не только писать, ты и читать не того
21:13:19 09-11-2025
Шинник (19:56:27 09-11-2025) судя по зелёной траве, листве и футболке - видео ещё "свежее... Русским по белому в статье написано, что лето 2025
20:09:18 09-11-2025
Пора семьями отправлять на лесоповалы. Там и окультурятся.
21:00:53 09-11-2025
шакалы малолетние из под тишка, а как получат ответку так бегут жаловаться мамкам а те в полицию, что их сыночек корзиночек избили, ведь дома они такие послушные ангелочки на пятерки учатся в секции бокса занимаются и девочек не обижают и бабушкам помогают и сюси пуси.
а на деле вон оно как, компота на них не хватает он бы вмиг в пинал бы им в мягкие булочки правильное воспитание.
21:33:43 09-11-2025
На фото два мелких утырка, похоже мужчина был пьян, либо нездоров, либо что-то ещё, поскольку средний мужчина в нормальной физической форме срубил бы обоим челюсти
09:30:48 10-11-2025
Странно (21:33:43 09-11-2025) На фото два мелких утырка, похоже мужчина был пьян, либо нез... Было видео, там видно что мужик еле шел, или инвалид или сильно нетрезв. Вот на нем эти "деточки" и оторвались
23:22:27 09-11-2025
Безнаказанность порождает вседозволенность и пока не будет адекватного наказания за содеянное это будет продолжаться
09:48:44 10-11-2025
семиклассники жестоко избили --- жесткие пацаны, поэтому после малолетки им можно будет делать предложения от которого непросто отказаться. Если еще не закончится
11:41:59 10-11-2025
выродки
14:04:20 10-11-2025
Надо срочно восстанавливать колонии для малолеток, иначе не поймут ни деточки, ни их мамашки, какое будущее их ждет с такими закидонами
19:15:53 29-11-2025
дедушка гулял с 5-летней внучкой. этот подонок подскочил со спины и ударил ногой, а когда он упал поналетели остальные, Девочка сильно кричала, таких надо не в колонию а сразу бошки отрывать,