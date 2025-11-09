НОВОСТИПроисшествия

Барнаульские семиклассники жестоко избили мужчину в Мизюлинской роще

Правоохранители проводят проверку

09 ноября 2025, 19:35, ИА Амител

Фото: кадры из видео / "Инцидент Барнаул"

В Барнауле подростки избили прохожего возле спортивной площадки в Мизюлинской роще. Видео, снятое летом 2025 года, прислали в один из домовых чатов, а затем оно распространилось по социальным сетям, сообщает "Инцидент Барнаул".

Судя по кадрам, подростки нанесли мужчине средних лет два тяжелых удара, после которых он упал на землю.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту размещения видео.

Следователи возбудили уголовное дело в соответствии с п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу с применением насилия к гражданам"). Прокурор Алтайского края Антон Герман также поручил организовать проверку.

По данным правоохранителей, некоторые из подозреваемых учатся в седьмом классе в барнаульской школе. Одного из подростков, который ударил прохожего, опознали: он мог обучаться в городской МБОУ "СОШ № 117". Есть версия, что между родителями вне школы мог развиться конфликт, в результате которого одна из сторон опубликовала кадры с избиением.

Избиение восьмиклассницы / Кадр из видео: Babr Mash

В Иркутске отъявленные хулиганки со стажем избили девочку и сняли это на видео

Школьниц неоднократно ловили на побегах из дома и других правонарушениях
НОВОСТИПроисшествия
Барнаул Происшествия

Комментарии 13

Avatar Picture
Шинник

19:56:27 09-11-2025

судя по зелёной траве, листве и футболке - видео ещё "свежее"

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:41:12 09-11-2025

Шинник (19:56:27 09-11-2025) судя по зелёной траве, листве и футболке - видео ещё "свежее...
Это тут причем??? Ты совсем дурак что ли? Они это просто выложили гораздо позже, чтобы типа не нашли их.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:12:17 09-11-2025

Шинник (19:56:27 09-11-2025) судя по зелёной траве, листве и футболке - видео ещё "свежее... Судя по коменту ты не только писать, ты и читать не того

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:13:19 09-11-2025

Шинник (19:56:27 09-11-2025) судя по зелёной траве, листве и футболке - видео ещё "свежее... Русским по белому в статье написано, что лето 2025

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:09:18 09-11-2025

Пора семьями отправлять на лесоповалы. Там и окультурятся.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Миша

21:00:53 09-11-2025

шакалы малолетние из под тишка, а как получат ответку так бегут жаловаться мамкам а те в полицию, что их сыночек корзиночек избили, ведь дома они такие послушные ангелочки на пятерки учатся в секции бокса занимаются и девочек не обижают и бабушкам помогают и сюси пуси.

а на деле вон оно как, компота на них не хватает он бы вмиг в пинал бы им в мягкие булочки правильное воспитание.

  29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Странно

21:33:43 09-11-2025

На фото два мелких утырка, похоже мужчина был пьян, либо нездоров, либо что-то ещё, поскольку средний мужчина в нормальной физической форме срубил бы обоим челюсти

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:30:48 10-11-2025

Странно (21:33:43 09-11-2025) На фото два мелких утырка, похоже мужчина был пьян, либо нез... Было видео, там видно что мужик еле шел, или инвалид или сильно нетрезв. Вот на нем эти "деточки" и оторвались

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

23:22:27 09-11-2025

Безнаказанность порождает вседозволенность и пока не будет адекватного наказания за содеянное это будет продолжаться

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:48:44 10-11-2025

семиклассники жестоко избили --- жесткие пацаны, поэтому после малолетки им можно будет делать предложения от которого непросто отказаться. Если еще не закончится

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:41:59 10-11-2025

выродки

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:04:20 10-11-2025

Надо срочно восстанавливать колонии для малолеток, иначе не поймут ни деточки, ни их мамашки, какое будущее их ждет с такими закидонами

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
елена

19:15:53 29-11-2025

дедушка гулял с 5-летней внучкой. этот подонок подскочил со спины и ударил ногой, а когда он упал поналетели остальные, Девочка сильно кричала, таких надо не в колонию а сразу бошки отрывать,

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров