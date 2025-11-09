Барнаульские семиклассники жестоко избили мужчину в Мизюлинской роще

Правоохранители проводят проверку

09 ноября 2025, 19:35, ИА Амител

Фото: кадры из видео / "Инцидент Барнаул"

В Барнауле подростки избили прохожего возле спортивной площадки в Мизюлинской роще. Видео, снятое летом 2025 года, прислали в один из домовых чатов, а затем оно распространилось по социальным сетям, сообщает "Инцидент Барнаул".

Судя по кадрам, подростки нанесли мужчине средних лет два тяжелых удара, после которых он упал на землю.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту размещения видео.

Следователи возбудили уголовное дело в соответствии с п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу с применением насилия к гражданам"). Прокурор Алтайского края Антон Герман также поручил организовать проверку.

По данным правоохранителей, некоторые из подозреваемых учатся в седьмом классе в барнаульской школе. Одного из подростков, который ударил прохожего, опознали: он мог обучаться в городской МБОУ "СОШ № 117". Есть версия, что между родителями вне школы мог развиться конфликт, в результате которого одна из сторон опубликовала кадры с избиением.