Скончался основатель Федерации армрестлинга Алтайского края Виктор Штергер

Ему было 44 года

09 ноября 2025, 11:35, ИА Амител

Виктор Штергер / Фото: "Алтайский спорт"

8 ноября умер руководитель спортивного комитета администрации Славгорода, основатель Федерации армрестлинга Алтайского края Виктор Штергер. Об этом сообщает "Алтайский спорт".

Виктор Андреевич Штергер родился в 1981 году в Яровом. Окончил Алтайский техникум информатики и вычислительной техники по специальности "Электроника". Высшее образование получил в АлтГУ по специальности "Прикладная информатика (в экономике)".

Свой трудовой путь начал в 2001 году. Трудился специалистом, а затем ведущим специалистом отдела автоматизации и программирования в администрации Славгорода. С 2006 года был замдиректора по информационным технологиям Славгородского аграрного техникума, а с 2008-го по 2013-й – главным специалистом-экспертом управления Федеральной регистрационной службы по Алтайскому краю.

В 2018 году прошел профессиональную переподготовку в Славгородском педколледже по специальности "Физическая культура". С 1 января 2022 года возглавлял комитет по спорту Славгорода.

В конце 2024 года по инициативе Штергера в Алтайском крае возродили федерацию армрестлинга. Спортсмены стали получать серьезную соревновательную практику, которой в регионе не было более семи лет.

Прощание с Виктором Штергером состоится 11 ноября с 12:00 до 13:00 по адресу: Славгород, ул. Урицкого, 146. Похороны пройдут на городском кладбище в Яровом.