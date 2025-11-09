Праздничное шествие начнется 19 ноября с Владивостока

09 ноября 2025, 21:40, ИА Амител

Фото: t.me/dedmoroztrain

Поезд Деда Мороза отправится в путешествие по городам России уже 19 ноября. В этом году волшебный состав заедет в Барнаул. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

«Наше праздничное шествие по стране начнется с Владивостока 19 ноября. Мы проедем свыше 20 тысяч километров и посетим 70 городов с большими и малыми программами», – сказано в публикации.

Передвижная резиденция Деда Мороза побывает на Дальнем Востоке, Урале, Русском Севере, а также в Сибири и в европейской части страны. В Барнаул он прибудет 8 декабря.

Напомним, поезд Деда Мороза посетит краевую столицу впервые за три года. В 2024 и 2023 годах он не останавливался в Алтайском крае, а в 2022-м был в Барнауле и Славгороде.