В Барнауле перекрыли участок улицы Юрина из-за аварии на водопроводе
В зоне ремонта фиксируют слабый напор воды
09 ноября 2025, 11:55, ИА Амител
В Барнауле из-за коммунальной аварии перекрыли проезд на перекрестке Юрина – Северо-Западная. Повреждение планируют устранить к вечеру 9 ноября. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".
Специалисты ремонтируют водопровод диаметром 150 мм. Воду потребителям не отключили, однако ее напор в домах слабый.
«Работы ведутся без отключения водоснабжения, но в зоне ремонта отмечается слабый напор воды», – пояснили в пресс-службе городского водоканала.
Для жителей организовали подвоз воды по адресу: ул. Бийская – ул. Юрина.
Движение транспорта временно ограничили по средней полосе улицы Юрина на перекрестке Юрина – Северо-Западная.
Все неполадки планируют устранить к 20:30.
И это ещё морозы не наступили, хотя по прогнозам, декабрь будет теплый