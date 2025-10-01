В России опубликовали первый список автомобилей, допущенных к работе в такси
По оценкам специалистов, стоимость поездок может увеличиться в четыре раза
01 октября 2025, 20:30, ИА Амител
В России появился первый официальный список автомобилей, которые разрешат использовать в такси после вступления в силу закона о локализации. Об этом сообщает Telegram-канал "Топор. Экономика".
В перечне более 20 моделей от шести отечественных автопроизводителей. Главным поставщиком для таксопарков станет марка Lada – в списке сразу семь моделей: Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, а также внедорожники Niva Legend и Niva Travel.
С 1 марта 2026 года иностранные автомобили в такси окажутся под запретом. Под новые правила не подходят почти 80% машин, а это около 200 тысяч водителей, которые могут лишиться работы, подсчитали в РСПП.
Взамен разрешат использовать лишь продукцию брендов Lada, "Москвич" и Evolute. Эксперты прогнозируют серьезные последствия для рынка: дефицит транспорта и резкий рост цен.
20:38:59 01-10-2025
Аура и Искра уже сняты с производства)
21:03:34 01-10-2025
Подобные законы воспринимаются, как откровенное наказание для россиян.
22:03:36 01-10-2025
Значит не будем пользоваться и этот сегмент тогда отпадёт. Кстати по этому закону вроде без лицензии нельзя в такси подключаться водителям и таксовать, но никто не получает разрешение и работает. Инициируйте проверку. Порядок должен быть!
22:37:50 01-10-2025
Эдравствуйте бамбилы, на комфортных праворульках !!!
22:38:42 01-10-2025
Балбесы самостоятельно себе на шее пеньковый галстук затянуть пытаются... Или по заданию с запада действуют...
22:52:07 01-10-2025
Прикольно нива легенд вход через багажник. Ну тогда и москвич пикап тоже имеет право быть.
00:55:41 02-10-2025
Да уж, экономисты от бога.
09:14:25 02-10-2025
гос-вО, в очередной раз продемонстрировало свою слоновью грацию
09:22:31 02-10-2025
То есть они сознательно загоняют в тень целую отрасль, плюсом недополучая налоги. Реально экономисты от бога. И да, прощай хоть какая-то безопасность поездок. Пойманная на улице машина такая себе альтернатива агрегатору, где все же высвечиваются данные водителя. Кстати, тут подумалось - пока не запретили сайти совместных поездок (а с них станется) - в принципе, это хоть и не очень удобная, но все же замена такси. А там можно на любой машине (пока)
09:35:26 02-10-2025
А вообще, похоже, это очередная мера поддержки Автотаза. Но увы, ей суждено провалиться ровно так же, как и всем предыдущим.
09:45:39 02-10-2025
Каждую ночь враг пытается атаковать различные объекты нашей великой Родины.
Наше ПВО успешно сбивает вражеские БПЛА.
Но я не припомню ни одной атаки на тазостроительный завод. Это у меня с памятью что-то?
09:46:47 02-10-2025
Наши люди в булошную на таксях не ездиют!
09:52:13 02-10-2025
так. с такси разобрались практически.
теперь надо с фудболом.
и с мужиками. "мужчина должен знать только три слова: люблю, куплю, поехали (как грит степанида)" и чтоб больше ни-ни!
10:53:14 02-10-2025
Если на Марк2 налепить шильдик "Патриот", автомобиль автоматически становится локализованным.
11:54:48 02-10-2025
Бла-бла-кар теперь и в городах появится.