В России опубликовали первый список автомобилей, допущенных к работе в такси

По оценкам специалистов, стоимость поездок может увеличиться в четыре раза

01 октября 2025, 20:30, ИА Амител

Такси / Фото: amic.ru

В России появился первый официальный список автомобилей, которые разрешат использовать в такси после вступления в силу закона о локализации. Об этом сообщает Telegram-канал "Топор. Экономика".

В перечне более 20 моделей от шести отечественных автопроизводителей. Главным поставщиком для таксопарков станет марка Lada – в списке сразу семь моделей: Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, а также внедорожники Niva Legend и Niva Travel.

Список разрешенных автомобилей / Фото: Минпромторг России

С 1 марта 2026 года иностранные автомобили в такси окажутся под запретом. Под новые правила не подходят почти 80% машин, а это около 200 тысяч водителей, которые могут лишиться работы, подсчитали в РСПП.

Взамен разрешат использовать лишь продукцию брендов Lada, "Москвич" и Evolute. Эксперты прогнозируют серьезные последствия для рынка: дефицит транспорта и резкий рост цен.