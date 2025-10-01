НОВОСТИЭкономика

В России опубликовали первый список автомобилей, допущенных к работе в такси

По оценкам специалистов, стоимость поездок может увеличиться в четыре раза

01 октября 2025, 20:30, ИА Амител

Такси / Фото: amic.ru
Такси / Фото: amic.ru

В России появился первый официальный список автомобилей, которые разрешат использовать в такси после вступления в силу закона о локализации. Об этом сообщает Telegram-канал "Топор. Экономика".

В перечне более 20 моделей от шести отечественных автопроизводителей. Главным поставщиком для таксопарков станет марка Lada – в списке сразу семь моделей: Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, а также внедорожники Niva Legend и Niva Travel.

Список разрешенных автомобилей / Фото: Минпромторг России

С 1 марта 2026 года иностранные автомобили в такси окажутся под запретом. Под новые правила не подходят почти 80% машин, а это около 200 тысяч водителей, которые могут лишиться работы, подсчитали в РСПП.

Взамен разрешат использовать лишь продукцию брендов Lada, "Москвич" и Evolute. Эксперты прогнозируют серьезные последствия для рынка: дефицит транспорта и резкий рост цен.

 

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

20:38:59 01-10-2025

Аура и Искра уже сняты с производства)

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:03:34 01-10-2025

Подобные законы воспринимаются, как откровенное наказание для россиян.

  36 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:03:36 01-10-2025

Значит не будем пользоваться и этот сегмент тогда отпадёт. Кстати по этому закону вроде без лицензии нельзя в такси подключаться водителям и таксовать, но никто не получает разрешение и работает. Инициируйте проверку. Порядок должен быть!

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:37:50 01-10-2025

Эдравствуйте бамбилы, на комфортных праворульках !!!

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:38:42 01-10-2025

Балбесы самостоятельно себе на шее пеньковый галстук затянуть пытаются... Или по заданию с запада действуют...

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
агажни

22:52:07 01-10-2025

Прикольно нива легенд вход через багажник. Ну тогда и москвич пикап тоже имеет право быть.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:55:41 02-10-2025

Да уж, экономисты от бога.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:14:25 02-10-2025

гос-вО, в очередной раз продемонстрировало свою слоновью грацию

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:22:31 02-10-2025

То есть они сознательно загоняют в тень целую отрасль, плюсом недополучая налоги. Реально экономисты от бога. И да, прощай хоть какая-то безопасность поездок. Пойманная на улице машина такая себе альтернатива агрегатору, где все же высвечиваются данные водителя. Кстати, тут подумалось - пока не запретили сайти совместных поездок (а с них станется) - в принципе, это хоть и не очень удобная, но все же замена такси. А там можно на любой машине (пока)

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:35:26 02-10-2025

А вообще, похоже, это очередная мера поддержки Автотаза. Но увы, ей суждено провалиться ровно так же, как и всем предыдущим.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:45:39 02-10-2025

Каждую ночь враг пытается атаковать различные объекты нашей великой Родины.
Наше ПВО успешно сбивает вражеские БПЛА.
Но я не припомню ни одной атаки на тазостроительный завод. Это у меня с памятью что-то?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:46:47 02-10-2025

Наши люди в булошную на таксях не ездиют!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

09:52:13 02-10-2025

так. с такси разобрались практически.
теперь надо с фудболом.
и с мужиками. "мужчина должен знать только три слова: люблю, куплю, поехали (как грит степанида)" и чтоб больше ни-ни!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:53:14 02-10-2025

Если на Марк2 налепить шильдик "Патриот", автомобиль автоматически становится локализованным.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

11:54:48 02-10-2025

Бла-бла-кар теперь и в городах появится.

  -4 Нравится
Ответить
