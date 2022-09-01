Белокуриха и «Манжерок» могут стать лучшими горнолыжными курортами России. Запустили голосование

В России началось народное голосование за лучшие горнолыжные курорты в рамках национальной премии «Горы России», сообщает ТАСС.

«С 1 сентября каждый россиянин сможет проголосовать за любимый горнолыжный курорт. На платформе премии зарегистрировалось более 150 курортов из восьми федеральных округов. Для них предусмотрено 29 основных номинаций, в том числе „Лучший горнолыжный курорт России“», — отметили организаторы.

Народное голосование продлится до 15 октября, до конца месяца подведут итоги. Церемония награждения пройдёт 24 ноября.

Среди претендентов на премию — Белокуриха, «Манжерок» на Алтае, Шерегеш в Кемеровской области, «Большой Вудъявр» в Мурманской области, Архыз в Карачаево-Черкесии, «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии, Красная Поляна в Сочи, московские комплексы «Сорочаны» и «Волен-Степаново» и небольшие курорты.

«Из Сибири мы получили 27 заявок. География, безусловно, отражает суть индустрии, где холод и снег имеют большое значение», — подчеркнул организатор премии, гендиректор THR Marketing Илья Виноградов.