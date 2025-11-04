Уху в котле на 3000 литров приготовили в День народного единства в Хабаровске

Большинство горожан ушли домой довольные и сытые

04 ноября 2025, 17:30, ИА Амител

В Хабаровске День народного единства отметили с размахом. Прямо на площади имени Ленина развернулся фестиваль русской кухни, главным событием которого стала гигантская уха. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

В огромном котле объемом 3000 литров варили суп из голов кеты, сазана, судака, верхогляда и красноперки – всего ушло более 1,2 тонны рыбы. Варку начали еще накануне вечером, чтобы к празднику ароматная уха была готова.

На раздаче угощения трудились 30 человек, но желающих попробовать легендарное блюдо оказалось куда больше. Очередь растянулась на десятки метров – самые терпеливые стояли по 40–60 минут, другие пытались пробраться вперед. Однако обошлось без ссор: праздник прошел в теплой, доброжелательной атмосфере, и большинство горожан ушли домой довольные и сытые.

