Шаурма в 36 метров и 2000 шпажек шашлыка. Что приготовил бизнес Барнаула на День города

На улице Мало-Тобольской в Барнауле традиционно проходит выставка-продажа производителей местных компаний. В этом году они подготовились особенным образом

31 августа 2025, 14:45, ИА Амител

Как прошел День Барнаула на улице Мало-Тобольской в 2025 году

48 000 жителей и гостей города посетили праздничные мероприятия на улице Мало-Тобольской в Барнауле в День города. Пешеходная зона традиционно стала одной из главных праздничных площадок.

Жители и гости города стали частью уникального события и окунулись в атмосферу советской эпохи.

В оформлении праздничной площадки в этом году использовали элементы стилистики в стиле СССР. И даже баннеры были с видами предметов, типичными для СССР.

На праздничной площадке работали более 60 алтайских производителей, таких как: АО "Барнаульский молочный комбинат", ОАО "Барнаульский пивоваренный завод", ООО "Алтайские закрома", ООО "Звезда Алтая", ООО "Барнаульская халвичная фабрика", ООО "Магия трав", ООО "Мейтан", ресторации "Горная аптека", компания "Синеводье", пекарня "ПироговЪ" и другие.

Свою продукцию представили более 20 предприятий общественного питания, среди которых: сеть быстрого питания "Грильница", ресторан "Ползунов", гриль-бар "Огонь" и "Крафт-бургер", рестомаркет "Вкус дружбы", "Сибирский осетр", раковарня "Где раки?" и другие.

Гости и жители Барнаула дегустировали скоблянку и картофельные бургеры от "Гриль Сибири", том-ям от банкет-холла "Ползунов", кондитерские изделия ручной работы от "Эклерной" Елены Токаревой и Виктории Зенкиной и множество других блюд.

Уже подсчитали: за время мероприятия было продано около 2000 шпажек шашлыка, свыше 1000 бургеров, съедено 700 порций плова и выпито около 100 литров коктейлей и напитков.

Особенностью фестиваля в этом году стал установленный поварами сети ресторанов быстрого питания "Гриль №1" рекорд Сибири по приготовлению шаурмы длиной 36 метров. Его официально зафиксировали представители российской академии рестораторов "АкваБайт". Для приготовления шаурмы использовали 15 кг лаваша, 20 кг куриного филе, 15 кг капусты, 10 кг помидоров, 10 кг огурцов и 10 кг соуса.

Компания "Грильница" на сцене провела кулинарные мастер-классы с дегустацией лапши вок и пиццы.

Впервые в мероприятии приняли участие предприятия креативной индустрии. Барнаульские дизайнеры "Гараган коллекшн" и мастерская "Лён" представили коллекции с видами Барнаула.

Отдельной зоной стали детские игровые площадки. Маленькие жители и гости Барнаула с удовольствием выбирали интерактивные площадки, которые организовали Барнаульский пивоваренный завод, Барнаульская водяная компания, телеканал "СТС", компании "Фит-Сервис" и "Синеводье".

Атмосферу праздника создавали также танцевальные и музыкальные коллективы, для выступления которых на улице Мало-Тобольской установили сцену.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.