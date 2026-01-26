В 2027 году материнский капитал на второго ребенка может превысить миллион рублей

Средства маткапитала можно направить на покупку жилья, погашение ипотеки, оплату товаров или услуг для детей с инвалидностью, образование, пенсионные накопления матери или ежемесячные выплаты на детей до трех лет

26 января 2026, 12:45, ИА Амител

Мама с ребенком на руках / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru

С 1 февраля в России проиндексируют около 40 социальных пособий – выплаты увеличат на уровень фактической инфляции, который составил 5,6%. Повышение коснется в том числе пособия при рождении ребенка и материнского капитала.

Как сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, размер материнского капитала при рождении первого ребенка вырастет до 729 тысяч рублей. Доплата при появлении второго ребенка составит 234 тысячи рублей. В случае если маткапитал на первенца ранее не оформлялся, сумма выплаты на второго ребенка увеличится сразу до 963 тысяч рублей.

По словам депутата, рост материнского капитала уже приблизил выплату за второго ребенка к отметке в один миллион рублей.

«Уже в этом году материнский капитал на второго ребенка практически приблизился к величине в миллион рублей. С большой долей вероятности можно предположить, что уже в следующем году материнский капитал на второго ребенка превысит размер в 1 млн рублей», – заявил Ярослав Нилов в беседе с ТАСС.

Индексация вступит в силу с 1 февраля и будет произведена автоматически, без необходимости подачи дополнительных заявлений.