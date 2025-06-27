В Барнауле парень из кустов следил за мальчиками, а потом побежал за ними
Дети смогли убежать
27 июня 2025, 11:20, ИА Амител
В Барнауле возле дома № 102 в проезде Северный Власихинский странный парень пытался догнать трех детей, сообщает "Инцидент Барнаул".
"Увидел трех мальчиков и пошел в их сторону. Спрятался за кустом и следил за ними, а потом выскочил и побежал за ними, но мальчики смогли убежать", - рассказал местный житель.
По его словам, парень вел себя странно, как будто пьяный, и был похож на наркомана.
11:32:49 27-06-2025
Преступление века
11:50:49 27-06-2025
заберите у декретниц и домохозяек телефоны с камерой и ограничьте доступ в сеть, христа ради
16:12:18 27-06-2025
Гость (11:50:49 27-06-2025) заберите у декретниц и домохозяек телефоны с камерой и огра... Причем тут это, на видео не трехлетки прятались.
До скольки лет за руку водить нужно? Пока жена не заберет?!
Сын с 6 лет на улице бегает, все ходы и выходы спацанами вдоль и поперек знают. В чужом дворе конечно не отпустишь так, но ходить за ручку водить как некоторых до 10 лет это абзац. Всё дело случая, можно просто бежать, споткнуться и проломить голову. А детям просто объяснять кого опасаться и чего делать не нужно.
11:57:24 27-06-2025
А может каких хулиганов выследил, которые пакостили не в первый раз?
11:59:59 27-06-2025
столько маньякиных развелось.....
12:36:08 27-06-2025
На видео: нарк стоял среди парковки, пытаясь понять, можно ли ему запарковаться на месте для инвалидов, сообразив, что это место для других инвалидов, решил покинуть парковку и встроиться в текущий дорожный траффик...
12:37:06 27-06-2025
угашенный солями?
19:35:12 27-06-2025
В Тальменке случай бы же недавно. Они откуда-то берутся в нашей жизни. Освобождают что ли. Вот кого чипировать надо.