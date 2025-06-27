В Барнауле парень из кустов следил за мальчиками, а потом побежал за ними

Дети смогли убежать

27 июня 2025, 11:20, ИА Амител

В Барнауле возле дома № 102 в проезде Северный Власихинский странный парень пытался догнать трех детей, сообщает "Инцидент Барнаул".

"Увидел трех мальчиков и пошел в их сторону. Спрятался за кустом и следил за ними, а потом выскочил и побежал за ними, но мальчики смогли убежать", - рассказал местный житель.

По его словам, парень вел себя странно, как будто пьяный, и был похож на наркомана.