В Барнауле специалист по ремонту квартир украл 800 тысяч рублей и золотые украшения
Мужчина нашел сумку во время работ и сбежал с ней в Кузбасс
04 мая 2024, 12:00, ИА Амител
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
Полицейские задержали жителя Кемеровской области, подозреваемого в краже более 800 тысяч рублей и золотых украшений у 35-летнего барнаульца.
Как сообщили в МВД Алтайского края, злоумышленник делал ремонт в квартире потерпевшего и иногда оставался переночевать.
В какой-то момент он нашел в жилище сумку с ценностями и решил ее украсть, после чего уехал в Кузбасс. Там он продал украшения, а деньги потратил.
В отношении 37-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело о краже в крупном размере. Также мужчину заключили под стражу.
12:42:06 04-05-2024
это же важно!
18:25:03 04-05-2024
35 или 37? (12:42:06 04-05-2024) это же важно!... Да, важно. Поскольку каждое объявление по услугам - кот в мешке, даже если комментарии одни положительные..