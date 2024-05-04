В Барнауле специалист по ремонту квартир украл 800 тысяч рублей и золотые украшения

Мужчина нашел сумку во время работ и сбежал с ней в Кузбасс

04 мая 2024, 12:00, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

Полицейские задержали жителя Кемеровской области, подозреваемого в краже более 800 тысяч рублей и золотых украшений у 35-летнего барнаульца.

Как сообщили в МВД Алтайского края, злоумышленник делал ремонт в квартире потерпевшего и иногда оставался переночевать.

В какой-то момент он нашел в жилище сумку с ценностями и решил ее украсть, после чего уехал в Кузбасс. Там он продал украшения, а деньги потратил.

В отношении 37-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело о краже в крупном размере. Также мужчину заключили под стражу.