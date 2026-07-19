В Барнауле задержали мужчину, купившего тяжелые наркотики через интернет
На время расследования фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении
19 июля 2026, 20:05, ИА Амител
В Барнауле полицейские задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении наркотического средства. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По данным ведомства, сотрудники патрульно-постовой службы остановили подозреваемого во время несения службы на одной из улиц города. При личном досмотре у мужчины обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом. Проведенная экспертиза подтвердила, что это наркотическое средство.
По предварительной информации, задержанный признался, что приобрел наркотик через интернет-магазин для личного употребления.
В отношении мужчины составили административный протокол по статье 6.9 КоАП РФ ("Употребление наркотических средств без назначения врача"), а также возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ ("Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере").
На время расследования фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Согласно части 1 статьи 228 УК РФ, ему грозит лишение свободы на срок до трех лет, штраф до 40 тысяч рублей либо иные виды наказания, предусмотренные законом.
20:41:55 19-07-2026
Было бы смешно. Если бы задержали на базаре.
21:10:12 19-07-2026
табачников (20:41:55 19-07-2026) Было бы смешно. Если бы задержали на базаре.... Не на базаре, на рынке. Ясен- красен купил через " интернет-магазин"...кто же сдаст продавцов с рынка!?
22:05:24 19-07-2026
табачников (20:41:55 19-07-2026) Было бы смешно. Если бы задержали на базаре.... Наверное шел по ленинскому и волоком тащил тяжелый сидор.
00:01:38 20-07-2026
Musik (22:05:24 19-07-2026) Наверное шел по ленинскому и волоком тащил тяжелый сидор.... А сидор верещал и отбивался ногами))
00:17:30 20-07-2026
гость (00:01:38 20-07-2026) А сидор верещал и отбивался ногами))... Отбивался ногами Спиридон.
17:39:31 20-07-2026
Гость (00:17:30 20-07-2026) Отбивался ногами Спиридон.... Который Терминатор? Извините.
09:36:04 20-07-2026
Пусть раскручивают у кого купил, и задерживают всех.
10:35:48 20-07-2026
Гость (09:36:04 20-07-2026) Пусть раскручивают у кого купил, и задерживают всех.... Спасибо, кэп. Третий день ломаем голову в отделе, что же делать дальше.
16:55:32 20-07-2026
Гость (10:35:48 20-07-2026) Спасибо, кэп. Третий день ломаем голову в отделе, что же дел... классифицируют - дегустируют?
10:54:12 20-07-2026
Как народ волнует тема логистики - это хорошо.
Технологии скоро окончательно сделают мир безопасным. Попадись один раз - сдай двоих и гуляй!
Все наркоманы стукачи и провокаторы!
11:56:39 20-07-2026
Вежливый Человек (10:54:12 20-07-2026) Как народ волнует тема логистики - это хорошо.Технологии... Это точно. А за дозу и 10 сдаст. Только что в этом случае он может показать. НИЧЕГО. В 90-х легко показывали на яме где закупались, правоохранительные органы знали места еще лучше. Но команды не было закатать. А сейчас он что может. Я схему не знаю, все телефоном, интернетом. И это знают полицейские, только они могут конечных закладчиков ловить.