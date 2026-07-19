В Барнауле задержали мужчину, купившего тяжелые наркотики через интернет

На время расследования фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении

19 июля 2026, 20:05, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле полицейские задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении наркотического средства. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, сотрудники патрульно-постовой службы остановили подозреваемого во время несения службы на одной из улиц города. При личном досмотре у мужчины обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом. Проведенная экспертиза подтвердила, что это наркотическое средство.

По предварительной информации, задержанный признался, что приобрел наркотик через интернет-магазин для личного употребления.

В отношении мужчины составили административный протокол по статье 6.9 КоАП РФ ("Употребление наркотических средств без назначения врача"), а также возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ ("Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере").

На время расследования фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Согласно части 1 статьи 228 УК РФ, ему грозит лишение свободы на срок до трех лет, штраф до 40 тысяч рублей либо иные виды наказания, предусмотренные законом.