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В Барнауле задержали мужчину, купившего тяжелые наркотики через интернет

На время расследования фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении

19 июля 2026, 20:05, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле полицейские задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении наркотического средства. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, сотрудники патрульно-постовой службы остановили подозреваемого во время несения службы на одной из улиц города. При личном досмотре у мужчины обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом. Проведенная экспертиза подтвердила, что это наркотическое средство.

По предварительной информации, задержанный признался, что приобрел наркотик через интернет-магазин для личного употребления.

В отношении мужчины составили административный протокол по статье 6.9 КоАП РФ ("Употребление наркотических средств без назначения врача"), а также возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ ("Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере").

На время расследования фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Согласно части 1 статьи 228 УК РФ, ему грозит лишение свободы на срок до трех лет, штраф до 40 тысяч рублей либо иные виды наказания, предусмотренные законом.

Барнаул борьба с наркотиками интернет полиция
       

Комментарии 11

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табачников

20:41:55 19-07-2026

Было бы смешно. Если бы задержали на базаре.

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Гость

21:10:12 19-07-2026

табачников (20:41:55 19-07-2026) Было бы смешно. Если бы задержали на базаре.... Не на базаре, на рынке. Ясен- красен купил через " интернет-магазин"...кто же сдаст продавцов с рынка!?

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Musik

22:05:24 19-07-2026

табачников (20:41:55 19-07-2026) Было бы смешно. Если бы задержали на базаре.... Наверное шел по ленинскому и волоком тащил тяжелый сидор.

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гость

00:01:38 20-07-2026

Musik (22:05:24 19-07-2026) Наверное шел по ленинскому и волоком тащил тяжелый сидор.... А сидор верещал и отбивался ногами))

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Гость

00:17:30 20-07-2026

гость (00:01:38 20-07-2026) А сидор верещал и отбивался ногами))... Отбивался ногами Спиридон.

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Гость

17:39:31 20-07-2026

Гость (00:17:30 20-07-2026) Отбивался ногами Спиридон.... Который Терминатор? Извините.

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Гость

09:36:04 20-07-2026

Пусть раскручивают у кого купил, и задерживают всех.

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Гость

10:35:48 20-07-2026

Гость (09:36:04 20-07-2026) Пусть раскручивают у кого купил, и задерживают всех.... Спасибо, кэп. Третий день ломаем голову в отделе, что же делать дальше.

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Мусик

16:55:32 20-07-2026

Гость (10:35:48 20-07-2026) Спасибо, кэп. Третий день ломаем голову в отделе, что же дел... классифицируют - дегустируют?

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Вежливый Человек

10:54:12 20-07-2026

Как народ волнует тема логистики - это хорошо.
Технологии скоро окончательно сделают мир безопасным. Попадись один раз - сдай двоих и гуляй!
Все наркоманы стукачи и провокаторы!

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Пузырек

11:56:39 20-07-2026

Вежливый Человек (10:54:12 20-07-2026) Как народ волнует тема логистики - это хорошо.Технологии... Это точно. А за дозу и 10 сдаст. Только что в этом случае он может показать. НИЧЕГО. В 90-х легко показывали на яме где закупались, правоохранительные органы знали места еще лучше. Но команды не было закатать. А сейчас он что может. Я схему не знаю, все телефоном, интернетом. И это знают полицейские, только они могут конечных закладчиков ловить.

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