Три салюта на День Победы. Какими были фейерверки в Барнауле, Новосибирске и Москве
В столице России праздничный салют длился в два раза дольше, чем в столицах Сибири и Алтайского края
10 мая 2023, 10:30, ИА Амител
В Барнауле празднование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершились семиминутным салютом на площади Сахарова. Кстати, фейерверк был на две минуты дольше, чем в 2022 году.
В Новосибирске салют длился пять минут. Запустили его в центре города возле Новосибирского академического театра оперы и балета (НОВАТ).
В Москве праздничный салют в честь Победы длился в два раза дольше, чем в Барнауле и Новосибирске, 0150 10 минут. Посмотреть фейерверк можно было из 16 точек столицы.
Салют на День Победы в Москве / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
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