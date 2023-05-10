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Три салюта на День Победы. Какими были фейерверки в Барнауле, Новосибирске и Москве

В столице России праздничный салют длился в два раза дольше, чем в столицах Сибири и Алтайского края

10 мая 2023, 10:30, ИА Амител

В Барнауле празднование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершились семиминутным салютом на площади Сахарова. Кстати, фейерверк был на две минуты дольше, чем в 2022 году.

В Новосибирске салют длился пять минут. Запустили его в центре города возле Новосибирского академического театра оперы и балета (НОВАТ).

В Москве праздничный салют в честь Победы длился в два раза дольше, чем в Барнауле и Новосибирске, 0150 10 минут. Посмотреть фейерверк можно было из 16 точек столицы.

Фото: amic.ru

День Победы. Трансляция праздника из Барнаула, Москвы и не только

В России отмечают 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
НОВОСТИОбщество
Барнаул Новосибирская область Москва День Победы
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Комментарии 1

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гость

11:34:50 10-05-2023

В индустриальном не было салюта(

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