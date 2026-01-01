40 погибших и 100 раненых: в баре на швейцарском курорте произошел взрыв

Больницы переполнены от количества пострадавших

01 января 2026, 20:10, ИА Амител

Пожарный / Изображение сгенерировано нейросетью

Ночью 1 января в баре Le Constellation на швейцарском курорте Кран-Монтане произошел взрыв, а затем первый этаж здания охватил пожар. По предварительным данным, причиной трагедии стал несчастный случай при обращении с пиротехникой.

Как сообщают СМИ, в момент ЧП в заведении находилось более ста посетителей, общая вместимость составляет до 400 человек. По предварительной информации, около 40 человек погибли, еще 100 посетителей получили ранения.

Жертвы пожара в баре были заблокированы в подвале, сообщил представитель пожарной службы конфедерации.

«Они были блокированы в зале на подвальном этаже, где проходила дискотека», – сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

Местные больницы сейчас переполнены. Раненых в том числе госпитализируют с помощью санитарных вертолетов. Над Кран-Монтаной ввели бесполетную зону для других воздушных судов.

При этом горнолыжный курорт продолжает работу, сообщили РИА Новости в полиции.