40 погибших и 100 раненых: в баре на швейцарском курорте произошел взрыв
Больницы переполнены от количества пострадавших
01 января 2026, 20:10, ИА Амител
Ночью 1 января в баре Le Constellation на швейцарском курорте Кран-Монтане произошел взрыв, а затем первый этаж здания охватил пожар. По предварительным данным, причиной трагедии стал несчастный случай при обращении с пиротехникой.
Как сообщают СМИ, в момент ЧП в заведении находилось более ста посетителей, общая вместимость составляет до 400 человек. По предварительной информации, около 40 человек погибли, еще 100 посетителей получили ранения.
Жертвы пожара в баре были заблокированы в подвале, сообщил представитель пожарной службы конфедерации.
«Они были блокированы в зале на подвальном этаже, где проходила дискотека», – сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.
Местные больницы сейчас переполнены. Раненых в том числе госпитализируют с помощью санитарных вертолетов. Над Кран-Монтаной ввели бесполетную зону для других воздушных судов.
При этом горнолыжный курорт продолжает работу, сообщили РИА Новости в полиции.
