Клиенты трех крупных банков России пожаловались на сбои в мобильных приложениях

НСПК подтвердила сбой у одного из банков

29 декабря 2025, 20:00, ИА Амител

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Клиенты трех крупных российских банков – Сбербанка, ВТБ и Т-Банка – столкнулись со сбоями в работе мобильных приложений. Пользователи жаловались на невозможность совершить переводы и другие операции, пишет РБК.

Согласно данным сервиса мониторинга Downdetector, пик жалоб пришелся на дневное время. Больше всего проблем зафиксировано у клиентов ВТБ – около 8,3 тысячи сообщений. Банк официально признал неполадки.

«Часть наших клиентов могли столкнуться с ограничениями в работе ВТБ Онлайн, а также банкоматов и карт. В настоящий момент все системы работают штатно, неполадки устранены», – сообщили в пресс-службе, добавив, что средства по отклоненным операциям будут возвращены автоматически.

В Сбербанке и Т-Банке заявили, что сбоев на их стороне нет.

«Сообщаем, что на нашей стороне сбоя нет», – ответили в Сбере.

Однако данные Downdetector фиксировали по несколько сотен жалоб на их сервисы.

Национальная система платежных карт (НСПК) подтвердила, что сбой произошел на стороне одного из банков, что могло вызвать кратковременные трудности.

«Ситуация не носит массового характера и никак не влияет на сохранность средств», – заверили в компании.

Основная волна проблем была локализована в течение нескольких часов.