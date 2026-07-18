Верховный лидер Ирана не появится на публике до завершения войны с США
Такое решение приняли из соображений безопасности
18 июля 2026, 19:30, ИА Амител
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не будет появляться на публике до тех пор, пока ситуация с безопасностью в стране не нормализуется. Об этом ТАСС сообщил иранский источник.
По его словам, правительство приняло такое решение из соображений безопасности на фоне продолжающегося военного конфликта с США и Израилем.
«Его превосходительство из соображений безопасности не появится на публике в ближайшее время. Правительство ждет, когда ситуация нормализуется. После этого он появится на публике», — сказал собеседник агентства.
Военная кампания США и Израиля против Ирана началась 28 февраля 2026 года. В результате ударов с воздуха погиб предыдущий верховный лидер республики Али Хаменеи. Новым руководителем страны был избран его сын — Моджтаба Хаменеи, который с момента избрания ни разу не появлялся перед гражданами лично.
Несмотря на подписание меморандума о прекращении огня в июне, в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив Тегеран в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу. МИД Ирана отверг эти обвинения, возложив всю ответственность на Вашингтон.
11 июля Моджтаба Хаменеи обратился к нации с письменным посланием, в котором поклялся отомстить за смерть своего отца и других погибших граждан.
19:47:50 18-07-2026
Там таких настроенных и верующих в АЛЛАХА арабоВ ВЫЩЕ КРЫШИ.Выше недостроенных небоскребов
21:41:12 18-07-2026
Гость (19:47:50 18-07-2026) Там таких настроенных и верующих в АЛЛАХА арабоВ ВЫЩЕ КРЫШИ... в Иране-персы.
арабы не там.
19:58:25 18-07-2026
Арабы,нынче ну и ну Европу поддержали
21:01:44 19-07-2026
Разве он не должен верить, что Аллах его защитит от неверных?