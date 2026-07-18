Такое решение приняли из соображений безопасности

18 июля 2026, 19:30, ИА Амител

Флаг Ирана, Иран / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не будет появляться на публике до тех пор, пока ситуация с безопасностью в стране не нормализуется. Об этом ТАСС сообщил иранский источник.

По его словам, правительство приняло такое решение из соображений безопасности на фоне продолжающегося военного конфликта с США и Израилем.

«Его превосходительство из соображений безопасности не появится на публике в ближайшее время. Правительство ждет, когда ситуация нормализуется. После этого он появится на публике», — сказал собеседник агентства.

Военная кампания США и Израиля против Ирана началась 28 февраля 2026 года. В результате ударов с воздуха погиб предыдущий верховный лидер республики Али Хаменеи. Новым руководителем страны был избран его сын — Моджтаба Хаменеи, который с момента избрания ни разу не появлялся перед гражданами лично.

Несмотря на подписание меморандума о прекращении огня в июне, в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив Тегеран в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу. МИД Ирана отверг эти обвинения, возложив всю ответственность на Вашингтон.

11 июля Моджтаба Хаменеи обратился к нации с письменным посланием, в котором поклялся отомстить за смерть своего отца и других погибших граждан.