Весенние работы на даче: где купить семена и инвентарь

В торговой сети "Галамарт" проходит акция к дачному сезону

20 апреля 2023, 11:00, ИА Амител

Саженцы / Фото: "Галамарт"

Ещё немного и начнётся дачный сезон. Любой, кто работал в огороде, знает, что для этого необходимо иметь много всего: от садового инвентаря до удобрений. Однако "много" не всегда значит "дорого".

Кто сомневается, зайдите в ближайший "Галамарт" и проверьте. Здесь с 21 по 23 апреля 2023 года на всё для дачи и сада будет действовать акция: "Второй товар за 1 рубль". Подробнее с условиями акции можете ознакомиться на сайте.





Садовый инвентарь / Фото: "Галамарт"

В конце апреля уже можно вовсю сажать культуры, устойчивые к холоду: редис, репу, горошек, сельдерей, петрушку и укроп, раннеспелые сорта томатов и многое другое. Так что запасайтесь семенами и всем остальным, что нужно для рассады: поддоны, лампы, торфяные горшочки, мини-парники.

Шланг для полива / Фото: "Галамарт"

Без инвентаря, как ни крути, тоже не обойтись: почву взрыхлить, сорняки прополоть, садовыми ножницами ветки обрезать, граблями клумбу от листвы очистить. Всё это и многое другое вы также можете купить в "Галамарте".

А если вы устали поливать свой огород из тяжёлых леек, то можете приобрести компактные и при этом очень удобные растягивающиеся шланги Inbloom*.

Гирлянда / Фото: "Галамарт"

Ещё на полках сети магазинов "Галамарт" можно найти декоративные заборчики, фонари, гирлянды на солнечных батареях и садовые фигурки. В общем, всё, что надо, чтобы после тяжёлого трудового дня посидеть и расслабиться, наслаждаясь прекрасным видом на сад.

Магазин "Галамарт" / Фото: "Галамарт"

* Inbloom ("Инблум")

*Акция "Второй товар за 1 рубль" на категорию "Дача и сад" действует 21-23 апреля 2023 г. в розничных магазинах "Галамарт".

Тел.: 8 800 25 000 25

galamart.ru

ООО "Галастор"

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