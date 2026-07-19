Власти Барнаула ищут подрядчика для ремонта двух фонтанов стоимостью 2,6 млн рублей

Наиболее дорогостоящим станет ремонт фонтана на проспекте Ленина

19 июля 2026, 16:01, ИА Амител

Фонтан в городе Барнауле /Фото: amic.ru

В Барнауле планируют отремонтировать два фонтана в центральной части города. На проведение работ объявлен электронный аукцион с начальной стоимостью контракта свыше 2,68 млн рублей. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Заказчиком работ выступает МБУ "Благоустройство и озеленение" Барнаула. Подрядчику предстоит обновить облицовку фонтанов, заменить керамическую плитку, а также выполнить ремонт металлических элементов конструкций.

Наиболее дорогостоящим станет ремонт фонтана на проспекте Ленина. Согласно сметной документации, на его обновление предусмотрено около 1,749 млн рублей. Еще примерно 935 тыс. рублей направят на ремонт второго фонтана.

В соответствии с условиями закупки, подрядная организация должна завершить все работы в течение 30 рабочих дней после заключения контракта. Кроме того, исполнитель обязан предоставить двухлетнюю гарантию на выполненный ремонт.

Прием заявок на участие в электронном аукционе продлится до 24 июля, а итоги определения подрядчика планируется подвести 28 июля.