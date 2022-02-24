Что такое система SWIFT и заблокируют ли банковские карты россиян, если ее отключат

С весны 2021 года иностранные политики, встревоженные напряжением вокруг ситуации на Украине, призывали “отключить РФ от SWIFT”. 24 февраля 2022 года, когда президент Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по защите Донбасса, многие россияне запаниковали и поверили, что страну “отрежут” от SWIFT. Однако подобные санкции ввести очень непросто, и они невыгодны, в том числе и странам Запада. Почему — разбирался amic.ru.

SWIFT — что это такое? Аббревиатура на английском языке полностью расшифровывается как Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. На русский язык это переводится как Всемирное общество международных банковских и финансовых телекоммуникаций. SWIFT — это не платёжная система, это система договорённостей и правил, по которым ориентируются иностранные банки, чтобы перевести деньги своих клиентов на счета в другие страны. Фактически это мессенджер, безопасный канал, в котором финансисты всего мира обмениваются платёжными поручениями, подтверждениями сделок и другой финансовой документацией. Через этот канал передаются распоряжения о переводе денег и других ценностей между финансовыми и нефинансовыми организациями. SWIFT является кооперативным обществом, созданным по бельгийскому законодательству, и принадлежит его членам. А это — свыше 12 тыс. финансовых организаций более чем из 200 стран мира. Средний оборот — более 30 млн сообщений в день, или 10,6 млрд в год.

Почему Россию грозят отключить от SWIFT? Из-за обострения ситуации вокруг Украины. Западные страны ещё весной 2021 года заявили: если РФ вторгнется в соседнюю славянскую страну, то её ждёт отключение от SWIFT. 21 февраля, когда Россия признала независимость ЛНР и ДНР, США и страны Европы вновь подняли этот вопрос. А 24 февраля, после объявления президентом Владимиром Путиным военной спецоперации по защите ЛНР и ДНР, призывы отключить Россию от SWIFT зазвучали вновь. Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы предлагают "максимально резко осудить это всем международным сообществом, ввести в отношении России максимально жёсткие санкции, в том числе исключить Россию из системы SWIFT, политически изолировать Россию и выразить твёрдую поддержку суверенитету и территориальной целостности независимой Украины". США также потенциально говорят о возможности исключить РФ из банковской системы SWIFT.

Что это значит для России? В первую очередь могут пострадать российские банки и экономика страны. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин ещё в 2014 году говорил: если нашу страну лишат доступа к SWIFT, то экономика понесёт ущерб, сопоставимый с 5% годового объёма её экономики. Правда, с тех пор Россия подготовилась к такому развитию событий, поэтому удар будет смягчён, но всё равно отправит бизнес и банки в нокдаун. “Отключение России от SWIFT отразится на всей мировой экономике, а не только на российской. Рубль ослабевает на глазах и будет ослабевать и дальше. Не могу даже предположить до какого уровня. Очевидно, что в отношении России последуют жёсткие санкции. Глубину падения национальной валюты также оценить сложно, но это отразится на уровне жизни всей России. Мы завязаны на импортные товары, а импортозамещения в нашей стране не произошло. Вообще от санкций зависит работоспособность всей российской экономики с точки зрения её интегрированности в мировую. Если нас отключат от SWIFT, а такую меру обсуждают на Западе, то на какое-то время мы будем парализованы в притоке валюты в Россию. Это ударит по нашему бюджету. Понятно, что у нас есть запас резервного золота и денег в Фонде национального благосостояния (ФНБ, — прим. ред.), но без его постоянной подпитки наша экономика будет трещать по швам. Она в большей степени ориентирована на экспорт металлов и углеводородов”, — прокомментировал amic.ru кандидат экономических наук Артём Поломошнов.

Правда ли, что в России перестанут работать банковские карты? Пока точно неизвестно. Финансист Дмитрий Тачков считает, что отключение SWIFT может привести к временной неработоспособности банковских карт. То есть использовать карты Visa и Mastercard будет невозможно. А их в России, по данным Центробанка, 75 млн штук. Однако россияне всё-таки смогут снять деньги в кассе банка. Баланс карт никак не изменится. Хотя есть и другое мнение. Исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст заявил РИА Новости, что платёжные системы Visa и MasterCard напрямую не связаны с межбанковскими переводами. Решение о прекращении их работы может принять только США, так как это американские платёжные системы, работающие во всём мире. Однако российское правительство считает, что Америка не пойдёт на такой шаг. “Отключение российских банков от Visa и Mastercard маловероятно — это довольно существенное ограничение, которое затрагивает в первую очередь розничных клиентов. Но ограничение на доступ для некоторых банков к корреспондентским счетам может существенно затруднить участие в международных платёжных системах”, — говорит эксперт. Также существует мнение, что блокировка коснётся только заграничных платежей и переводов. Пользователи, которые находятся в России и применяют карты внутри страны, никаких изменений, скорее всего, не заметят. “Карты международных валютных систем, выпущенные российскими банками, внутри России будут работать как прежде. После 2014 года, после Крыма, все банки замкнули на российской МСПК (Международная система платёжных карт, — прим. ред.), которую контролируют в Центробанке”, — заявил изданию e1.ru бывший управляющий банком “Нейва” Павел Ефремов.

Стоит ли бежать и снимать “наличку”? Решать только вам. Но правительство страны заявляет, что российская банковская система работает и будет работать стабильно. “Visa и Mastercard, используемые на территории России, обрабатываются российской Национальной системой платёжных карт (НСПК), соответственно, никаких проблем с использованием любых международных систем и, конечно, карты “Мир” нет. Всё, что используется в России, обслуживается без проблем”, — об этом ИА REGNUM 24 февраля заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Парламентарий уверен, что паниковать не надо, финансовая система России стабильна. “Ни в коем случае не надо бежать в банкоматы, надо спокойно продолжать жить, как жили, никаких изменений, никаких проблем в банковской системе не будет”, — подчеркнул глава профильного комитета Госдумы. Если же вы опасаетесь каких-либо перебоев в работе банковских карт, переведите средства на карту “Мир”. Это российская платёжная система, которая будет работать при любых западных санкциях.