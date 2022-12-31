Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь и на каникулах в Барнауле?

Общественный транспорт в Барнауле в новогоднюю ночь и на каникулах будет ходить по особому режиму выходного дня. Количество автобусов, маршруток, троллейбусов и трамваев сократится, поэтому ждать их на остановке придется дольше. Рассказываем подробно, как будет ходить транспорт в краевой столице с 31 по 8 января.

Как будет работать общественный транспорт в Барнауле 31 декабря?

31 декабря в этом году выпадает на субботу, поэтому в этот день общественный транспорт будет работать согласно действующему расписанию выходного дня, сообщили в пресс-службе мэрии.

Это значит, что в среднем автобус или трамваи будут ходить каждые 20-30 минут. Чтобы не мерзнуть на остановке, можно отслеживать движение общественного транспорта в приложении «Яндекс. Карты». С его помощью можно понять через сколько подойдет нужный маршрут.

Напомним, с 1 января стоимость проезда в общественном транспорте в краевой столице увеличилась. С нового года тарифные зоны в Барнауле отменили, поэтому цена проезда на всех регулируемых маршрутах теперь составляет 30 рублей, в том числе и в отдаленные поселки. На нерегулируемых маршрутах цена проезда пока сохранится на уровне 28 рублей.

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А как будет ходить транспорт на каникулах?

Дольше всего ждать нужный транспорт придется ждать утром 1 января. Так как большинство людей в этот день с утра отсыпается, его количество на утренних рейсах сократят на 60%. 2 января желающих поехать в гости, пойти в кино или покататься на коньках и лыжах, увеличивается, поэтому в этот день плановое количество автобусов сократят вдвое. В последующие дни каникул общественный транспорт будет работать согласно действующему расписанию выходного дня.

Такие корректировки в графике движения приняли на основании ежегодного мониторинга пассажиропотока в период новогодних праздников, уточнили в мэрии.

«Для обеспечения безаварийной работы городского электротранспорта, недопущения срывов в перевозке пассажиров, выполнения графика движения, а также в целях осуществления непрерывного контроля за работой депо и аварийных служб в дни новогодних и рождественских праздников назначены ответственные дежурные», — сообщили в МУП «Горэлектротранс».