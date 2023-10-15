Врач рассказал, как быстро человек теряет зрение при глаукоме

Сохранить зрение до конца жизни смогут, скорее, пожилые пациенты, нежели молодые

15 октября 2023, 10:07, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Президент Российского глаукомного общества профессор Евгений Егоров рассказал о том, что около 100 тысяч человек в России ежегодно заболевают неизлечимой глаукомой. Его слова передает РИА Новости.

Егоров отметил, что до полной потери зрения болезнь должна прогрессировать от 5 до 20 лет. Сохранить зрение до конца жизни, скорее, получится у пожилых пациентов, а не у молодых. Врач добавил, что довольно часто глаукома у пациентов развивается медленно, но бывают и случаи, когда болезнь лишает зрения всего за пять лет.

Чтобы выявить заболевание на ранней стадии, достаточно измерить уровень внутриглазного давления, посмотреть глазное дно и проверить поля зрения. Для этого нужно просто сходить к офтальмологу.