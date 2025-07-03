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Врач рассказала, какие люди сильнее всего привлекают комаров

Эти насекомые хорошо реагируют на запахи

03 июля 2025, 14:40, ИА Амител

Фото: Mithil Girish / unsplash.com
Фото: Mithil Girish / unsplash.com

Люди с лишним весом, первой группой крови, а также предпочитающие активный отдых на природе, чаще становятся мишенью для комаров. Об этом рассказала РИА Новости терапевт Яна Шмелева.

По ее словам, этих насекомых особенно привлекает повышенная температура тела, частое дыхание и выраженный запах. Эти факторы характерны для полных людей и тех, кто занимается спортом на улице — из-за усиленного потоотделения и выработки молочной кислоты.

Кроме того, комары реагируют на ароматы духов, кремов (особенно с лавандой) и запах алкоголя.

Ранее кандидат биологических наук АлтГУ Татьяна Антоненко рассказала, что высокая влажность и похолодание снизили активность комаров в Барнауле.

Здоровье комары

Комментарии 18

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Musik

14:45:07 03-07-2025

кругленькие жырненькие попитые - самый смак.

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Гость

14:53:01 03-07-2025

Комары не дураки. Пьяненьких сдаивают и салом закусывают.

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Гость

15:13:17 03-07-2025

Больше всего комары летят на углекислый газ, всё остальное, даже свет и тепло - вторично.

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Musik

15:23:30 03-07-2025

Гость (15:13:17 03-07-2025) Больше всего комары летят на углекислый газ, всё остальное, ... от дыма костра улепетывают резко. пчму?

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Гость

16:07:14 03-07-2025

Musik (15:23:30 03-07-2025) от дыма костра улепетывают резко. пчму?... Наверное потому, что там не углекислый, а угарный газ?

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Гость

15:15:54 03-07-2025

Комары ерунда, современные средства отлично против них действуют, а вот с мошками беда - лезут в лицо и ничего их не берёт

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Гость

18:53:15 03-07-2025

Гость (15:15:54 03-07-2025) Комары ерунда, современные средства отлично против них дейст... Ванилин помогает, разводите с водой и брызгаете на себя.Но есть ньюанс- будете пахнуть " булочками"))

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Musik

15:40:53 03-07-2025

Обзор от ИИ
Комары являются переносчиками многих опасных заболеваний, как вирусных, так и паразитарных. Среди них малярия, лихорадка денге, лихорадка Западного Нила, японский энцефалит, лихорадка Зика, чикунгунья, туляремия, дирофиляриоз, а также другие вирусные и бактериальные инфекции.

как-то бы приспособить комаров на решение демографической проблемы...
вышла погулять по сулеме такая Элен - словила от комара - и всё, теперь нянькается. вот было б дело.

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Гость

15:51:34 03-07-2025

Я толстый с первой группой и бухаю. Мне вообще капец

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Musik

16:42:19 03-07-2025

Гость (15:51:34 03-07-2025) Я толстый с первой группой и бухаю. Мне вообще капец... да. вариантов нет.

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гость

17:30:13 04-07-2025

Гость (15:51:34 03-07-2025) Я толстый с первой группой и бухаю. Мне вообще капец... Ванилином облейтесь будете хоть мошка жрать не будет)))

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Гость

18:30:48 03-07-2025

Живые люди их привлекают больше

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Гость

18:51:31 03-07-2025

Ни толщины чрезмерной, ни группы крови 1 и даже с алкоголем на " Вы", а комары заедают!))
Все дело в карбоновых кислотах говорят, но и это возможноне точно.

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Кхм...

19:43:01 03-07-2025

"...а также предпочитающие активный отдых на природе..."
🤣🤣🤣
И ведь не поспоришь: в квартире комары как-то не досаждают...

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Гость

22:17:03 03-07-2025

у меня знакомую вообще почти не кусают! все будут отмахиваться и колотить себя ветками, а онастоит как обычно - не садятся даже на нее! ну может 2-3 укусят. вот чо с ней не так?!

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Гость

09:05:10 04-07-2025

Гость (22:17:03 03-07-2025) у меня знакомую вообще почти не кусают! все будут отмахивать... Подруга-нежить.

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Musik

09:06:28 04-07-2025

Гость (22:17:03 03-07-2025) у меня знакомую вообще почти не кусают! все будут отмахивать... она тоже вамп?

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гость

17:34:49 04-07-2025

Гость (22:17:03 03-07-2025) у меня знакомую вообще почти не кусают! все будут отмахивать... Замужем? на которую комары даже не садятся?

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