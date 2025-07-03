Врач рассказала, какие люди сильнее всего привлекают комаров

Эти насекомые хорошо реагируют на запахи

03 июля 2025, 14:40, ИА Амител

Фото: Mithil Girish / unsplash.com

Люди с лишним весом, первой группой крови, а также предпочитающие активный отдых на природе, чаще становятся мишенью для комаров. Об этом рассказала РИА Новости терапевт Яна Шмелева.

По ее словам, этих насекомых особенно привлекает повышенная температура тела, частое дыхание и выраженный запах. Эти факторы характерны для полных людей и тех, кто занимается спортом на улице — из-за усиленного потоотделения и выработки молочной кислоты.

Кроме того, комары реагируют на ароматы духов, кремов (особенно с лавандой) и запах алкоголя.

Ранее кандидат биологических наук АлтГУ Татьяна Антоненко рассказала, что высокая влажность и похолодание снизили активность комаров в Барнауле.