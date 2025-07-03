Врач рассказала, какие люди сильнее всего привлекают комаров
Эти насекомые хорошо реагируют на запахи
03 июля 2025, 14:40, ИА Амител
Люди с лишним весом, первой группой крови, а также предпочитающие активный отдых на природе, чаще становятся мишенью для комаров. Об этом рассказала РИА Новости терапевт Яна Шмелева.
По ее словам, этих насекомых особенно привлекает повышенная температура тела, частое дыхание и выраженный запах. Эти факторы характерны для полных людей и тех, кто занимается спортом на улице — из-за усиленного потоотделения и выработки молочной кислоты.
Кроме того, комары реагируют на ароматы духов, кремов (особенно с лавандой) и запах алкоголя.
Ранее кандидат биологических наук АлтГУ Татьяна Антоненко рассказала, что высокая влажность и похолодание снизили активность комаров в Барнауле.
14:45:07 03-07-2025
кругленькие жырненькие попитые - самый смак.
14:53:01 03-07-2025
Комары не дураки. Пьяненьких сдаивают и салом закусывают.
15:13:17 03-07-2025
Больше всего комары летят на углекислый газ, всё остальное, даже свет и тепло - вторично.
15:23:30 03-07-2025
Гость (15:13:17 03-07-2025) Больше всего комары летят на углекислый газ, всё остальное, ... от дыма костра улепетывают резко. пчму?
16:07:14 03-07-2025
Musik (15:23:30 03-07-2025) от дыма костра улепетывают резко. пчму?... Наверное потому, что там не углекислый, а угарный газ?
15:15:54 03-07-2025
Комары ерунда, современные средства отлично против них действуют, а вот с мошками беда - лезут в лицо и ничего их не берёт
18:53:15 03-07-2025
Гость (15:15:54 03-07-2025) Комары ерунда, современные средства отлично против них дейст... Ванилин помогает, разводите с водой и брызгаете на себя.Но есть ньюанс- будете пахнуть " булочками"))
15:40:53 03-07-2025
Обзор от ИИ
Комары являются переносчиками многих опасных заболеваний, как вирусных, так и паразитарных. Среди них малярия, лихорадка денге, лихорадка Западного Нила, японский энцефалит, лихорадка Зика, чикунгунья, туляремия, дирофиляриоз, а также другие вирусные и бактериальные инфекции.
как-то бы приспособить комаров на решение демографической проблемы...
вышла погулять по сулеме такая Элен - словила от комара - и всё, теперь нянькается. вот было б дело.
15:51:34 03-07-2025
Я толстый с первой группой и бухаю. Мне вообще капец
16:42:19 03-07-2025
Гость (15:51:34 03-07-2025) Я толстый с первой группой и бухаю. Мне вообще капец... да. вариантов нет.
17:30:13 04-07-2025
Гость (15:51:34 03-07-2025) Я толстый с первой группой и бухаю. Мне вообще капец... Ванилином облейтесь будете хоть мошка жрать не будет)))
18:30:48 03-07-2025
Живые люди их привлекают больше
18:51:31 03-07-2025
Ни толщины чрезмерной, ни группы крови 1 и даже с алкоголем на " Вы", а комары заедают!))
Все дело в карбоновых кислотах говорят, но и это возможноне точно.
19:43:01 03-07-2025
"...а также предпочитающие активный отдых на природе..."
🤣🤣🤣
И ведь не поспоришь: в квартире комары как-то не досаждают...
22:17:03 03-07-2025
у меня знакомую вообще почти не кусают! все будут отмахиваться и колотить себя ветками, а онастоит как обычно - не садятся даже на нее! ну может 2-3 укусят. вот чо с ней не так?!
09:05:10 04-07-2025
Гость (22:17:03 03-07-2025) у меня знакомую вообще почти не кусают! все будут отмахивать... Подруга-нежить.
09:06:28 04-07-2025
Гость (22:17:03 03-07-2025) у меня знакомую вообще почти не кусают! все будут отмахивать... она тоже вамп?
17:34:49 04-07-2025
Гость (22:17:03 03-07-2025) у меня знакомую вообще почти не кусают! все будут отмахивать... Замужем? на которую комары даже не садятся?