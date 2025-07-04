При этом количество доступных предложений в городе сократилось на 1,1% за месяц

04 июля 2025, 13:00, ИА Амител

Дом в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В июне 2025 года на вторичном рынке Барнаула медианная стоимость квадратного метра жилья составила 121 тыс. рублей, увеличившись за месяц на 0,2%, что можно считать стагнацией, сообщает "Яндекс Недвижимость".

"При этом количество доступных предложений в городе сократилось на 1,1% за месяц", - говорится в исследовании.

Медианная полная стоимость квартиры в Барнауле на вторичном рынке в июне составила 5,6 млн рублей, а медианная площадь лота - 47,2 кв. м.

"Июнь традиционно характеризуется некоторым затишьем на рынке недвижимости. Плюс в условиях высоких ипотечных ставок основную долю сделок составляют покупки с малой долей заемных средств, что естественным образом не способствует быстрому вымыванию базы предложений. При этом и цены существенно не корректируются: продавцы пока не готовы к значительным уступкам, надеясь на улучшение ситуации к осени, когда начинается более активный сезон", - пояснил коммерческий директор "Яндекс Недвижимости" Евгений Белокуров.

Как отмечают аналитики, в июне 2025 года цены на вторичную недвижимость стагнируют на рынках почти всех крупнейших городов страны. Медианная стоимость квадратного метра готового жилья в среднем по миллионникам составила 142 тыс. рублей (+0,0% к маю).

Единственными миллионниками, где цены на готовое жилье показали рост, пусть и незначительный, стали Нижний Новгород (+1,2% до 140 тыс. рублей) и Пермь (+0,8% до 109 тыс. рублей).

Самые дорогие квадратные метры на вторичном рынке в Москве (362 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (216 тысяч), Казани (187 тысяч), Нижнем Новгороде (140 тысяч) и Екатеринбурге (126 тысяч).