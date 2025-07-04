Выше некуда? В Барнауле цены на вторичную недвижимость находятся в стагнации
При этом количество доступных предложений в городе сократилось на 1,1% за месяц
04 июля 2025, 13:00, ИА Амител
В июне 2025 года на вторичном рынке Барнаула медианная стоимость квадратного метра жилья составила 121 тыс. рублей, увеличившись за месяц на 0,2%, что можно считать стагнацией, сообщает "Яндекс Недвижимость".
"При этом количество доступных предложений в городе сократилось на 1,1% за месяц", - говорится в исследовании.
Медианная полная стоимость квартиры в Барнауле на вторичном рынке в июне составила 5,6 млн рублей, а медианная площадь лота - 47,2 кв. м.
"Июнь традиционно характеризуется некоторым затишьем на рынке недвижимости. Плюс в условиях высоких ипотечных ставок основную долю сделок составляют покупки с малой долей заемных средств, что естественным образом не способствует быстрому вымыванию базы предложений. При этом и цены существенно не корректируются: продавцы пока не готовы к значительным уступкам, надеясь на улучшение ситуации к осени, когда начинается более активный сезон", - пояснил коммерческий директор "Яндекс Недвижимости" Евгений Белокуров.
Как отмечают аналитики, в июне 2025 года цены на вторичную недвижимость стагнируют на рынках почти всех крупнейших городов страны. Медианная стоимость квадратного метра готового жилья в среднем по миллионникам составила 142 тыс. рублей (+0,0% к маю).
Единственными миллионниками, где цены на готовое жилье показали рост, пусть и незначительный, стали Нижний Новгород (+1,2% до 140 тыс. рублей) и Пермь (+0,8% до 109 тыс. рублей).
Самые дорогие квадратные метры на вторичном рынке в Москве (362 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (216 тысяч), Казани (187 тысяч), Нижнем Новгороде (140 тысяч) и Екатеринбурге (126 тысяч).
13:25:12 04-07-2025
Стагнация. А по-русски никак? Вы с простыми людьми общаетесь.
13:29:32 04-07-2025
Гость (13:25:12 04-07-2025) Стагнация. А по-русски никак? Вы с простыми людьми общаетесь... Если простой человек не знает значения слова "стагнация", то ему нечего делать в интернете. Малыш/ка, иди домой.
13:44:18 04-07-2025
Гость (13:29:32 04-07-2025) Если простой человек не знает значения слова "стагнация", то... Да, по ходу, нам и жить уже не зачем. Куда уж нам в 60-х годах рожденным.
15:01:47 04-07-2025
Гость (13:44:18 04-07-2025) Да, по ходу, нам и жить уже не зачем. Куда уж нам в 60-х год... И вновь продолжается бой! И сердцу тревожно в груди! И Ленин такой молодой и юный октябрь впереди!
09:48:10 05-07-2025
Гость (13:44:18 04-07-2025) Да, по ходу, нам и жить уже не зачем. Куда уж нам в 60-х год... Где вы видите корреляцию между словом "стагнация" и датой рождения? Я так понял автор коммента параллель насколько иную провёл.
15:51:57 05-07-2025
Андрей (09:48:10 05-07-2025) Где вы видите корреляцию между словом "стагнация" и датой ро... зачем вы грузите человека сложными словами? он еще от стагнации не отошел, а вы с корреляцией лезете. нехорошо это.
13:35:11 04-07-2025
Гость (13:25:12 04-07-2025) Стагнация. А по-русски никак? Вы с простыми людьми общаетесь... А ты в школу-то ходило, чудо чудное?
13:45:31 04-07-2025
Гость (13:35:11 04-07-2025) А ты в школу-то ходило, чудо чудное? ... Ходила, только тебя еще в проекте не было.
19:41:52 04-07-2025
Гость (13:45:31 04-07-2025) Ходила, только тебя еще в проекте не было....
Вот оно - хваленое советское образование. А это было в программе того времени!
12:04:16 05-07-2025
Гость (19:41:52 04-07-2025) Вот оно - хваленое советское образование. А это было в п... Даже в 80-х и 90-х этого слова в ходу не было.
15:48:30 05-07-2025
Гость (12:04:16 05-07-2025) Даже в 80-х и 90-х этого слова в ходу не было.... не знаю где вы ходили, но в 90х слово "стагнация" во всю применялось к 80м годам.
я еще учась в школе (далеко не отлично, если что), его знала.
так что, не сверкайте своей дремучестью прелюдно.
22:45:33 05-07-2025
Гость (13:25:12 04-07-2025) Стагнация. А по-русски никак? Вы с простыми людьми общаетесь... застой
13:26:17 04-07-2025
Хорошо живем. Дорого. Богато.
14:13:07 04-07-2025
А где прорыв продаж, рост цен на завтра, жители потрошат заначку из под матраса??? Где все радужные перспективы?
14:54:04 04-07-2025
Знакомый хрущевку продает. Цена менее 80 тыс за 1 м2.
И то не берут. Рынок колом.
15:33:24 04-07-2025
Гость (14:54:04 04-07-2025) Знакомый хрущевку продает. Цена менее 80 тыс за 1 м2. И ... Не берут не ликвид, в остальном все как обычно
15:56:26 04-07-2025
Цены на квартиры в Барнауле выше чем в Стамбуле с видом на Босфор...
00:41:44 05-07-2025
Внимательный из Б (15:56:26 04-07-2025) Цены на квартиры в Барнауле выше чем в Стамбуле с видом на Б... ну так вы чо еще туда не отчалили?? смехота
13:13:52 05-07-2025
Май июнь ништяк! Каждый год покупаю квартиры в мае июне приезжая с севера после сезона))) и каждый год рост цены и аренды✌️😁 легко и непринужденно...
14:32:45 05-07-2025
Барнаул по цене квадратного метра обогнал города миллионники. А всё говорят, что регион нищий
22:19:33 08-07-2025
Вы.считаете если человек живёт в кредит то он богат,?