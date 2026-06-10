Незаконный спил берез довел жителя Алтайского края до суда

Общий объем заготовленной древесины превысил пять кубометров

10 июня 2026, 08:33, ИА Амител

Лесоруб / Лес / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Житель Баевского района предстанет перед судом по обвинению в незаконной рубке лесных насаждений. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Незаконную вырубку выявили сотрудники полиции совместно со специалистами отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Баевскому лесничеству во время патрулирования территории. Неподалеку от села Баево они обнаружили место работы так называемого "черного лесоруба".

По данным ведомства, мужчина незаконно спилил несколько берез. Общий объем заготовленной древесины превысил пять кубометров, а причиненный лесному фонду ущерб составил более 70 тысяч рублей.

Правоохранителям удалось оперативно установить личность подозреваемого и задержать его. Во время следствия сельчанин признал свою вину и начал сотрудничать со следственными органами.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 260 УК РФ — незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере.

Теперь окончательную оценку действиям обвиняемого даст суд. В случае признания вины мужчине может грозить наказание, предусмотренное уголовным законодательством.