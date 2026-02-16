Заход на посадку. Как выглядит новый терминал в Барнауле за несколько недель до сдачи

Работы должны завершиться уже в марте

16 февраля 2026, 08:15, ИА Амител

Строительство нового терминала в Барнауле / Фото: amic.ru

Строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту Барнаула, согласно установленным срокам, должны завершить в марте 2026 года. Тогда терминал планируют и постепенно вводить в эксплуатацию. Такую дату называли в правительстве Алтайского края и в компании "Новапорт", которая и возводит новый объект. Фотокорреспондент amic.ru побывала на месте и своими глазами увидела, как достраивают терминал.

По данным amic.ru, новый комплекс могут не успеть сдать вовремя, тем более необходимо провести масштабные работы внутри, а также благоустроить территорию. Терминал, конечно, не ждет судьба развязки на Змеиногорском тракте, но сдать в эксплуатацию объект могут с опозданием на несколько месяцев. Впрочем, никаких официальных комментариев по этому поводу пока не было.

На данный момент и объект, и сопутствующая инфраструктура готовы больше чем на 85%. В январе работники устанавливали инженерные системы, занимались отделкой и благоустройством.

Новый терминал представляет собой трехэтажное здание площадью 10 тыс. кв. м. На первом этаже будут зоны входного досмотра и регистрации пассажиров, обработки и выдачи багажа. На втором сделают зону предполетного досмотра, галерею прилета, зал ожидания и служебные помещения. На третьем разместят зоны ожидания вылета, а также повышенной комфортности, коммерции и общепита, комнату матери и ребенка. Общая стоимость проекта превышает 7 млрд рублей.

Пока строится терминал, пассажиропоток продолжает расти: в 2025 году аэропорт им. Г. Титова обслужил рекордные 790 тыс. пассажиров, это на 1,15% больше, чем годом ранее. Самым популярным маршрутом остается Москва.