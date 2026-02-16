Заход на посадку. Как выглядит новый терминал в Барнауле за несколько недель до сдачи
Работы должны завершиться уже в марте
16 февраля 2026, 08:15, ИА Амител
Строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту Барнаула, согласно установленным срокам, должны завершить в марте 2026 года. Тогда терминал планируют и постепенно вводить в эксплуатацию. Такую дату называли в правительстве Алтайского края и в компании "Новапорт", которая и возводит новый объект. Фотокорреспондент amic.ru побывала на месте и своими глазами увидела, как достраивают терминал.
По данным amic.ru, новый комплекс могут не успеть сдать вовремя, тем более необходимо провести масштабные работы внутри, а также благоустроить территорию. Терминал, конечно, не ждет судьба развязки на Змеиногорском тракте, но сдать в эксплуатацию объект могут с опозданием на несколько месяцев. Впрочем, никаких официальных комментариев по этому поводу пока не было.
На данный момент и объект, и сопутствующая инфраструктура готовы больше чем на 85%. В январе работники устанавливали инженерные системы, занимались отделкой и благоустройством.
Новый терминал представляет собой трехэтажное здание площадью 10 тыс. кв. м. На первом этаже будут зоны входного досмотра и регистрации пассажиров, обработки и выдачи багажа. На втором сделают зону предполетного досмотра, галерею прилета, зал ожидания и служебные помещения. На третьем разместят зоны ожидания вылета, а также повышенной комфортности, коммерции и общепита, комнату матери и ребенка. Общая стоимость проекта превышает 7 млрд рублей.
Пока строится терминал, пассажиропоток продолжает расти: в 2025 году аэропорт им. Г. Титова обслужил рекордные 790 тыс. пассажиров, это на 1,15% больше, чем годом ранее. Самым популярным маршрутом остается Москва.
08:28:19 16-02-2026
На третьем разместят зоны ожидания вылета - на вылет теперь спускаться не со 2 а с 3 этажа? или будет телетрап?
09:11:43 16-02-2026
Гость (08:28:19 16-02-2026) На третьем разместят зоны ожидания вылета - на вылет теперь... 3, ранее показывали картинки
09:33:52 16-02-2026
Гость (08:28:19 16-02-2026) На третьем разместят зоны ожидания вылета - на вылет теперь... Будет лестница как в НСК
10:13:20 16-02-2026
Гость (09:33:52 16-02-2026) Будет лестница как в НСК... я там всегда с телетрапом попадала
10:37:14 16-02-2026
Гость (10:13:20 16-02-2026) я там всегда с телетрапом попадала... Смотря куда лететь, если в БРН, то лестница и лифт
11:36:18 16-02-2026
Гость (10:37:14 16-02-2026) Смотря куда лететь, если в БРН, то лестница и лифт... аа.. не.. не пользовалась
22:44:20 16-02-2026
Гость (10:13:20 16-02-2026) я там всегда с телетрапом попадала... По телетрампу удобно,но по улице больше нравится
12:57:33 16-02-2026
Гость (08:28:19 16-02-2026) На третьем разместят зоны ожидания вылета - на вылет теперь... Ага, трап вам, по лесенке прыг скок...
16:41:02 16-02-2026
Гость (08:28:19 16-02-2026) На третьем разместят зоны ожидания вылета - на вылет теперь... Там 3 телетрапа уже смонтировано
18:38:46 16-02-2026
Гость (08:28:19 16-02-2026) На третьем разместят зоны ожидания вылета - на вылет теперь... телепорт. через верхнюю крышку в самолёт насыпать будут
09:08:25 16-02-2026
до города ездить будут пассажиры как? К марту общественный транспорт появится у нового терминала?
09:25:20 16-02-2026
А как (09:08:25 16-02-2026) до города ездить будут пассажиры как? К марту общественный т... Если билет выкуплен заранее, машина будет стоять у подъезда (ворот) дома! - так нормально (зависит в т.ч. от цели поездки) ?
09:23:25 16-02-2026
Аэропорт новый отлично, пора и сеть перелетов увеличавать. Иначе будет стоять пустой... при загрузке сегодня и так не заполнен
10:35:16 16-02-2026
Гость (09:23:25 16-02-2026) Аэропорт новый отлично, пора и сеть перелетов увеличавать. И... Летать то есть на чем ?
11:41:26 16-02-2026
Гость (10:35:16 16-02-2026) Летать то есть на чем ? ... Странный вопрос ,сказали же ,что снимают с хранения самолеты ,токо количество не уточнили ,так что полетим ууууууухххх.
09:25:58 16-02-2026
Вот прям недели две назад по радио слышал как главный по этой стройке рассказывал, что возможно даже раньше срока сдадут т.к всё в высокой степени готовности
10:00:12 16-02-2026
Судя по фото, сделано все криво косо
10:09:36 16-02-2026
Ну вот построили и отлично. Теперь можно подумать и о новом аэропорте. Строители сейчас достроят Павловский тракт и ваш аэропорт будет им мешать, по снос надо будет готовить.
10:19:20 16-02-2026
Гость (10:09:36 16-02-2026) Ну вот построили и отлично. Теперь можно подумать и о новом ... Да да, никто из девелоперов на аукцион не выходит по земле
15:42:33 16-02-2026
Гость (10:09:36 16-02-2026) Ну вот построили и отлично. Теперь можно подумать и о новом ... Дык будет повод ещё через 2 года на капитальном ремонте денег освоить.
18:40:50 16-02-2026
Гость (10:09:36 16-02-2026) Ну вот построили и отлично. Теперь можно подумать и о новом ... ещё ленточный бор не застроили, погоди
10:30:50 16-02-2026
На советскую мыльницу похож.
12:17:02 16-02-2026
Ну, опять все плохо. Одно нытье
Умейте видеть позитиа
12:25:39 16-02-2026
Гость я (12:17:02 16-02-2026) Ну, опять все плохо. Одно нытьеУмейте видеть позитиа... В 11 рейсах в день? Ну наверное это позитив, да. В смысле что не два.
15:59:38 16-02-2026
Гость (12:25:39 16-02-2026) В 11 рейсах в день? Ну наверное это позитив, да. В смысле чт... Тебе сколько нужно?
16:43:04 16-02-2026
Гость (12:25:39 16-02-2026) В 11 рейсах в день? Ну наверное это позитив, да. В смысле чт... Нытикам всегда все не так
09:25:21 17-02-2026
Гость (12:25:39 16-02-2026) В 11 рейсах в день? Ну наверное это позитив, да. В смысле чт... Пусть строят и ремонтируют. Это же инфраструктура! Смени очки на позитив)
12:23:24 16-02-2026
Мне интересно, автоматическая мойка стекла тоже предусмотрена в проекте?
12:53:01 16-02-2026
жалко, что туристы, стремящиеся в республику алтай, не увидят всю эту красоту(
13:54:29 16-02-2026
Теперь Грефа надо позвать, что-бы он плохих таксистов прогнал, а хороших оставил)
16:44:31 16-02-2026
Гость (13:54:29 16-02-2026) Теперь Грефа надо позвать, что-бы он плохих таксистов прогна... Там нет прошлых проблем с такси, прилетал в пятницу, заказал без проблем
16:45:53 16-02-2026
Зона Досмотр... От этих слов туда идти не хочется...
16:51:51 16-02-2026
Отключите нытика интернет! Задолбали!
22:43:23 16-02-2026
Кайфовый. еще бы старый в порядок привести и наладить работу ОТ до города
13:41:24 17-02-2026
Обещали в октябре открыть раньше срока, потом счетная палата нашла хищения на миллионы рублей, теперь и в срок не построят.