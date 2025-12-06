Виктор Томенко рассказал, какие работы идут в строящемся аэропорту в Барнауле

Объект готов на 80%

06 декабря 2025, 07:15, ИА Амител

Новый терминал в Барнауле / Фото: amic.ru

Новый терминал барнаульского аэропорта готов на 80%. Согласно контракту, сдать объект должны в марте 2026 года. Об этом в интервью РИА Новости рассказал губернатор Виктор Томенко.

«В уже построенном здании ведется монтаж инженерных систем, отделка внешнего облика и внутренних помещений, завершается благоустройство территории. Терминал оборудован телескопическими трапами для посадки-высадки пассажиров, лифтами и эскалаторами для удобного перемещения всех категорий пассажиров, включая инвалидов и пожилых людей. Также проводится реконструкция всей прилегающей инфраструктуры, включая обновление подъездных путей, реорганизацию дорожного движения, создание новых парковочных мест», – заявил губернатор.

По словам главы региона, новый терминал нужен городу и краю. В 2024 году аэропорт Барнаула отправил и принял больше 780 тысяч человек, в 2018 году показатель был 500 тысяч человек. В 2025 году из столицы Алтайского края выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Читу, Сургут, Улан-Удэ.

Строительством занимается компания "Новапорт". Был разработан соответствующий инвестиционный проект стоимостью более 7 миллиардов рублей. Площадь нового аэровокзала составляет около 10 тысяч квадратных метров, то есть в два раза больше, чем у действующего здания аэропорта, это позволит серьезно увеличить пропускную способность аэропорта Барнаула – с 200 до 600 пассажиров в час.