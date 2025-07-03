Жильцы барнаульского дома пожаловались на протечку, которую уже месяц не могут найти

Несмотря на 10 официальных заявок, управляющая компания бездействует, а мокрое пятно растет и вскоре вода может привести к короткому замыканию

03 июля 2025, 18:59, ИА Амител

Протечка в доме на улице Силикатная, 7а / Фото предоставлено amic.ru

Жильцы барнаульского дома на улице Силикатная, 7а пожаловались на серьезную протечку, источник которой до сих пор не найден. Как рассказали жители amic.ru, несмотря на 10 официальных заявок, управляющая компания бездействует.

Отмечается, что протечке уже больше месяца. Мокрое пятно быстро растет: вода уже подбирается к электрическим коммуникациям. По словам жильца, короткое замыкание неминуемо приведёт к возгоранию и массовому пожару.

"Постоянное намокание несущих стен и перекрытий также грозит их обрушением, что в кирпичном доме может обернуться трагедией с многочисленными человеческими жертвами. Влажность и плесень создают серьёзную угрозу здоровью всех жильцов, особенно детей и пожилых людей", — добавил автор обращения.

Жильцы подчеркивают, что больше не могут ждать "катастрофы", которая может нести угрозу для здоровья и жизни людей.