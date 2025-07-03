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Жильцы барнаульского дома пожаловались на протечку, которую уже месяц не могут найти

Несмотря на 10 официальных заявок, управляющая компания бездействует, а мокрое пятно растет и вскоре вода может привести к короткому замыканию

03 июля 2025, 18:59, ИА Амител

Протечка в доме на улице Силикатная, 7а / Фото предоставлено amic.ru
Протечка в доме на улице Силикатная, 7а / Фото предоставлено amic.ru

Жильцы барнаульского дома на улице Силикатная, 7а пожаловались на серьезную протечку, источник которой до сих пор не найден. Как рассказали жители amic.ru, несмотря на 10 официальных заявок, управляющая компания бездействует. 

Отмечается, что протечке уже больше месяца. Мокрое пятно быстро растет: вода уже подбирается к электрическим коммуникациям. По словам жильца, короткое замыкание неминуемо приведёт к возгоранию и массовому пожару.

"Постоянное намокание несущих стен и перекрытий также грозит их обрушением, что в кирпичном доме может обернуться трагедией с многочисленными человеческими жертвами. Влажность и плесень создают серьёзную угрозу здоровью всех жильцов, особенно детей и пожилых людей", — добавил автор обращения. 

Жильцы подчеркивают, что больше не могут ждать "катастрофы", которая может нести угрозу для здоровья и жизни людей.

Барнаул Происшествия авария

Комментарии 12

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Кхм...

19:38:53 03-07-2025

Дайте предположу: жильцы квартир, в перекрытии между которыми течет труба отопления (систему сейчас на лето оставляют заполненной), категорически отказываются делать ремонт?
Ну, значит, скоро будут искать новые квартиры.

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Шинник

19:59:45 03-07-2025

ну что "диванные эксперты" в чём может быть проблема ?!
Кондея выше я не вижу.
Отопление по понятным причинам отсутствует.

Водопровод ?!

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Гость

20:53:23 03-07-2025

Шинник (19:59:45 03-07-2025) ну что "диванные эксперты" в чём может быть проблема ?!К... Система отопления остается заполненная водой под давлением.
Без циркуляции, естественной температуры, но с водой.

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Гость

22:05:41 03-07-2025

Шинник (19:59:45 03-07-2025) ну что "диванные эксперты" в чём может быть проблема ?!К... встроенный водосток или батареи

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Гость

20:20:20 03-07-2025

Осенью дадут отопление и все найдётся.

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Кхм...

21:59:18 03-07-2025

Гость (20:20:20 03-07-2025) Осенью дадут отопление и все найдётся. ... Ну, да, давление в системе поднимут - и "пойдёт горяченькая". Зимой же ремонт в квартире делать сподручнее, чем просто менять трубы летом.

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Гость

22:09:07 03-07-2025

это прорыв...

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Musik

08:56:05 04-07-2025

"может обернуться трагедией с многочисленными человеческими жертвами" - накаркает!

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Гость

10:46:03 04-07-2025

Дом кирпичный, скорей всего ниши в стене под батареями и как обычно а давайте все ровно зделаем и трубы стояки и батарею и краны гипсокартоном зашьем. И сварку и полипропелен заштукатурим. А как что случись слесаря гинеколога ищут , жалко ремонт.

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Гость

10:06:35 04-07-2025

Фильм "Дурак" Быкова смотрели?

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Гость

10:28:52 04-07-2025

на фото видно рядом с пятном кирпичный выступ. Внутри этого выступа скорее всего стояк. Который и проржавел. Это точно не батарея. Батарею заполняют и если потекло то вытекло и все и это видно сразу а тут течет непрерывно так что это водопровод а не батарея

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Гость

10:57:24 04-07-2025

в 1970е годы в Мадриде было дело о некой плохой квартире где иногда со стен стекала вода а иногда бурая жидкость похожая на кровь. Вывод полиции был в деле -полтергейст. Вода из ниоткуда
вот тут может быть наверное тоже полтергейст?

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