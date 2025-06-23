Время "дожития". Что ждет предаварийные дома и как собственникам получить новые квартиры
В городе большое количество домов, находящихся в шаге от "опасного" статуса
23 июня 2025, 09:43, ИА Амител
Обновление жилищного фонда – неизбежный процесс урбанизации. В Барнауле за последние пять лет (с 2019 по 2024 год) расселили 4080 человек из 156 аварийных многоквартирных домов. Еще свыше сотни объектов признаны непригодными для проживания и ожидают сноса. Но количество домов, которые находятся на пороге аварийности, гораздо больше. Люди вынуждены десятилетиями жить в разрушающихся зданиях, надеясь, что однажды их дом признают аварийным и они получат взамен развалюхи современные квартиры. Еще одна большая мечта: дождаться "доброго" застройщика, который даст любую запрошенную сумму, так как ему "ну очень нужна земля". Могут ли эти мечты стать реальностью и как быть собственникам старого жилья – выяснял amic.ru.
Дом, в котором я живу, очень старый и ветхий. Как его быстро признать аварийным и получить новую квартиру?
Быстро признать дом аварийным вряд ли удастся. Исходя из реальных историй, порой на это уходят десятки лет. Сначала жильцы дома за свой счет (или управляющая компания) должны пригласить специализированную организацию, которая обследует техническое состояние дома и выдаст заключение, что он является аварийным и непригодным для проживания.
С этим документом собственники должны обратиться в межведомственную комиссию Барнаула для оценки жилых помещений. Именно она принимает окончательное решение о признании здания аварийным. Иногда орган заказывает дополнительное обследование дома, иногда – отказывает. Тогда у жильцов есть еще один выход – решать вопрос через суд.
Но даже если собственники добились для дома статуса "аварийный", это не гарантирует скорого расселения и сноса. Объясняем: деньги на эти цели выделяются из бюджета, а он ограничен. В Барнауле сейчас работает краевая адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда", рассчитанная на 2019–2025 годы, и муниципальная программа "Барнаул – комфортный город" на 2015–2030 годы.
Очередь на расселение внушительная: по данным на март 2025 года, в городе насчитывается 137 аварийных многоквартирников. Поэтому собственники еще несколько лет будут жить в полуразваливающихся домах, опасаясь за свою жизнь и здоровье.
Но в конце концов мне же дадут новую квартиру?
Нет. Новые квартиры взамен аварийных уже не предоставляют, только денежную компенсацию. Но ее размер точно не определен. В администрации города отмечают: "Размер денежного возмещения за изымаемое жилое помещение определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости такого помещения, выполненного специализированной оценочной организацией". При этом ремонт и внутреннее состояние квартиры на размер компенсации не влияют.
"Выделяемые компенсации в большинстве случаев не всегда устраивают людей, потому что рассчитываются из рыночной стоимости, а рыночная стоимость для таких объектов меньше", – комментирует ситуацию президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина.
То есть вы можете получить сумму, которой хватит только на небольшую квартиру в отдаленной части города, и придется переезжать из знакомого и любимого микрорайона.
Тогда я продам свое жилье застройщику. Ему нужна земля под новую высотку, и он заплатит мне, сколько я запрошу.
Да, если предаварийное, старое здание расположено в перспективной, удобной, интересной локации, оно может заинтересовать застройщиков, которые находятся в поиске новых площадок. Но надеяться на то, что застройщик заплатит за такой дом дороже его рыночной цены, не стоит. В Барнауле полно историй, когда владельцы старого жилья "заламывали цены" и в итоге оставались ни с чем.
Например, собственники квартир в ветхом доме на ул. Песчаной, 178а, почти десять лет назад не договорились с застройщиком о выкупной стоимости. В результате компания устала уговаривать и построила высотки вокруг старой двухэтажки. Дом все-таки признали аварийным, но только в 2024 году, и его владельцы до сих пор стоят в очереди на расселение и получение компенсаций (и, вероятно, еще несколько лет будут стоять). А могли бы уже много лет жить в новых квартирах.
А в микрорайоне на ул. Крупской, в пер. Революционном, на ул. Папанинцев в окружении высоток расположены частные дома. Теперь их уже никогда не выкупят (участки слишком малы для новой застройки, а девелоперам они не интересны, ведь проекты завершены), и они не попадут ни в одну программу (для частных домов бюджетные меры расселения не предусмотрены). Поэтому, скорее всего, эти объекты будут стоять до тех пор, пока не развалятся.
Получается, мне всю жизнь в старом доме мучиться и нового жилья не видать? Ведь даже продать я его не смогу.
Почему же. Вы можете продать старую квартиру. В Барнауле, по информации "Авито", сейчас на продаже находится 21 квартира в домах, построенных в 1945 году. Среди них – и "сталинки" на проспекте Ленина, и двухэтажные бараки на ВРЗ. Риелторы говорят, что шансы найти покупателя есть у всех объектов. Правда, подходить надо разумно, и если дом старый, то запрашивать цену ниже рынка.
"Если у людей нет средств на новую квартиру, они могут рассмотреть покупку объекта, например, в двухэтажном деревянном доме. Ведь это все равно многоквартирный фонд, который обслуживают сервисные службы, в нем можно проживать. Это не бесперспективная история. Если дом пригоден к проживанию, а у человека нет денег купить более дорогое жилье, то это вполне хорошее компромиссное решение", – отмечает Марина Ракина.
Приобрести квартиру в 80-летнем доме можно даже в ипотеку, говорит эксперт. Год постройки объекта не всегда становится причиной для отказа. Для банка гораздо важнее техническое состояние здания: есть 40-летние дома, состояние которых вызывает у жильцов тревогу, а есть 90-летние дома-"крепыши".
"Решение банка зависит во многом от обследования дома: приезжает оценщик, который анализирует состояние здания и сетей, квартиры. "Предварительно" старый фонд тоже разный. В одном доме могут быть высокие потолки, большие окна, хороший ремонт. А во втором – тараканы и "убитые" подъезды. Многое зависит от людей, которые там живут", – говорит Марина Ракина.
Эксперты подчеркивают: в вопросе выкупа и расселения старого жилья, а также получения компенсаций нужно придерживаться разумности и объективно оценивать варианты. Собственники предаварийных домов, согласившиеся на компенсации застройщиков, получают неплохие суммы (почти всегда они выше рынка) и успешно подбирают себе новые квартиры.
Интересный факт
Закон не запрещает собственнику продать квартиру в аварийном доме. Но только если:
– не заключено соглашение об изъятии недвижимости для государственных или муниципальных нужд;
– нет вступившего в силу решения суда о принудительном изъятии квартиры.
09:47:35 23-06-2025
"Дом, в котором я живу, очень старый и ветхий. Как его быстро признать аварийным и получить новую квартиру?"
"Жена, с которой я живу, очень старая и страшная. Как её быстро признать аварийной и получить новую?"
10:39:31 23-06-2025
А как снять аварийность с дома с износом менее 48%?
21 собственник из 24 не хотят чтобы его сносили.
Предположительно, дом мешает будущей застройке.
В экспертизе, например, упоминаются демонтированные колонны, которых не было с момента постройки; акт обследования квартиры, к собственнику которой никто не заходил и т.д.
Люди в других реально аварийных домах годами мучаются, а тут нормальный дом приговорили в чьих-то интересах
11:02:12 23-06-2025
Гость (10:39:31 23-06-2025) А как снять аварийность с дома с износом менее 48%? 21 с... Уже я думаю не снять, если признали аварийным, раньше надо было думать, объяснять желающим что компенсация настолько мала, что квартиру равноценную не купить, комиссия любой дом которому лет 70 признает аварийным, даже если он в хорошем состоянии только из-за возраста дома.
13:45:36 23-06-2025
Представители администрации ходили по квартирам, нашли двух человек, кто хотел бы избавиться от жилья, от их имени составили заявление на признание дома аварийным, тихо провели экспертизу и быстро признали. Одна из этих квартиру пустует и много лет на продаже, фактически хозяева не живут. Вторая не знаю, что ей наобещали. Потом появилась третья желающая, инвалид, стала собственницей уже после признания дома аварийным, ни дня не проживала в квартире, но везде ходит жалуется, на суды в том числе, что ей страшно заходить в квартиру, дом вот-вот обрушится. Я уверен что это подсадная утка. Суды предвзято и быстро оставляют решение в пользу администрации за снос здания. Причем было даже так что судья отказывался выслушивать свидетелей о поддельной экспертизе со словами "материалов достаточно, мне все понятно".
Похоже что придется идти до Бастрыкина. Дом в хорошем состоянии, были проблемные места, за свой счет капитально уже отремонтировали.
По слухам уже даже застройщик известен. Из числа детей местных олигархов 90-х.
18:40:50 23-06-2025
Гость (13:45:36 23-06-2025) Представители администрации ходили по квартирам, нашли двух ... Да, все так администрация заинтересована в сносе этих домов, жильцам заплатят копейки, а землю продадут в два раза дороже, у нас тоже ходили агитировали, но в нашем доме все против, тем более рядом дом снесли и нам известно какие копейки они получили.
15:21:49 27-06-2025
Гость (13:45:36 23-06-2025) Представители администрации ходили по квартирам, нашли двух ... Идите, конечно, к Бастрыкину. Но дело сразу отправят в местный следком, который уже сколько лет маринует бывших жителей аварийных домов, которые лишились единственного жилья за мизерные компенсации (тогда как по краевой программе переселения имели право на предоставление другого жилья). Следком в упор не видит нарушений, а администрация говорит: "сами виноваты, что не требовали в суде жилье по программе". Считают, что разъяснять жилищные права гражданам и условия программы не должны, умолчали, обманули - "а что нам за это ничего не будет" (говорит председатель КЖКХ Пахоменко). Вот и весь сказ.
10:53:39 23-06-2025
Не трудно признать такой дом аварийным, другое дело что люди уже знают, что компенсация настолько мала, что придется залезть в ипотеку чтобы купить квартиру, а признание дома аварийным зависит от желания жильцов так что желающих становится меньше признавать дом аварийным, к нам приходили люди и агитировали чтобы мы признали дом аварийным, но у нас в доме желающих не нашлось живём дальше недавно сделали новую крышу, ждём ремонта фасада в 28 году дом ещё простоит очень много лет, вот новостройки быстрее разрушаться что будут делать когда просыпаться новостройки друг за другом ведь выстроены все в один период, у соседней новостройки уже фундамент разрушается и гниёт, а ей всего 15 лет, в другой новостройке, у меня там сестра живёт, во время ливня весь первый этаж плавал, дом новый, что же станет с фундаментом через несколько лет, понастроили.
11:28:37 23-06-2025
Смысл статьи до безобразия прост-если нам нужна земля под постройку и она находится под вашим домом,отдайте за то что вам предлагают и радуйтесь что что то получили,а то заберем просто за даром
11:54:17 23-06-2025
гость (11:28:37 23-06-2025) Смысл статьи до безобразия прост-если нам нужна земля под по... способы давнуть деньжат есть.
незадорого могу рассказать.
12:58:18 23-06-2025
Musik (11:54:17 23-06-2025) способы давнуть деньжат есть.незадорого могу рассказать.... Смешной вы однако человек-против системы не попрешь хоть какой способ не придумывай,не мытьем так катаньем все равно отожмут что им надо(а законных способов у них много,самый постой-признали дом аварийным,отрезали от всех коммунальных сетей и ждите зимы,а как холода начнутся вы и сами разбежитесь,а потом актик что дом брошен и угрожает безопасности людей,снос,приобретение данной земли уже у администрации и вся проблема решена )
13:02:37 23-06-2025
гость (12:58:18 23-06-2025) Смешной вы однако человек-против системы не попрешь хоть как... ну, посмейтесь - поднимите себе настроение.
с системой борются клинические идиоты или маньяки с комплексом власти.
а вот отщипнуть и подрезать - святое дело при капитализме, так?
13:11:32 23-06-2025
Musik (13:02:37 23-06-2025) ну, посмейтесь - поднимите себе настроение.с системой бо... Отщипнуть и подрезать там и без вас хватает,ну если вы не сидите возле этой кормушки
14:30:44 23-06-2025
гость (13:11:32 23-06-2025) Отщипнуть и подрезать там и без вас хватает,ну если вы не с... не грызете вы - грызут вас.
16:19:16 27-06-2025
гость (12:58:18 23-06-2025) Смешной вы однако человек-против системы не попрешь хоть как... точно так и происходило при расселении домов в Октябрьском районе Барнаула. По суду принудительно изымали недвижимость с выплатой мизерной компенсации. А потом отключали электричество, дырявили трубы водоснабжения, взламывали двери, поджигали... чтобы скорее "расселить" людей. Такого морального насилия над переселенцами из аварийного жилья (поощряемого высокими чинами), нигде не встречала.
11:34:37 23-06-2025
Кто знает на Советской Армии скоро снесут двухэтажки ....?
11:57:43 23-06-2025
Принудительно приватизировать, и до свидания.
12:15:26 23-06-2025
Гость (11:57:43 23-06-2025) Принудительно приватизировать, и до свидания.... начинаем плясать от печки - от ЗК РФ Статья 56.3. Условия изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд
15:45:39 23-06-2025
Интересное сравнение домов у Раковой. В одном доме высокие потолки, в другом тараканы. Какая связь? Я против тараканов, но от их наличия или отсутствия потолки не обрушатся...
16:25:14 23-06-2025
Во- первых , - коллектив это сила. Большинство, которое будет инициативно, всегда сможет противостоять, меньшинству, которое куплено. Во-вторых - подавать на пересмотр решений в суды вышестоящих инстанций. Это время -которое будет работать на вас. Любой застройщик - будет искать компромисс, если увидит перспективу судебных разбирательств в несколько лет. Проще дать людям больше, чем уйти на непонятную временную паузу. Минус - это риск потерять деньги на адвокатов и судебные издержки. Но это лучше , чем брать ипотеку на нормальное жилье.
17:08:57 23-06-2025
Независимая экспертиза телевидение СК
15:15:34 27-06-2025
Зачем врете людям?
"Но в конце концов мне же дадут новую квартиру?
Нет. Новые квартиры взамен аварийных уже не предоставляют, только денежную компенсацию."
Если дом включен в краевую адресную программу расселения - у собственника есть право выбора: другое благоустроенное жилье или денежная компенсация. Данное право не раз подтверждено судебными решениями и прекрасно "гуглится". Только у нас в крае администрация и СМИ водят людей за нос, выплачивая мизерные компенсации собственникам за перспективные для застройки участки.
16:13:09 27-06-2025
Так и получается, что за государственный счет чиновники "освобождают" земли от аварийных домов для продажи застройщикам, а собственникам выплачиваются копейки, за которые можно купить точно такое же аварийное жилье (если не хуже). Уж сколько жителей уехало с "красных линий" на глухие окраины в общаги и развалюхи. Зато центр города скоро расцветет - новые ЖК с огромными ценами на жилье, на которые простому рабочему классу никогда не заработать. Зато потом чинуши будут вопить, что некому работать водителями, учителями, воспитателями, медсестрами и санитарками, рабочими на заводах... Правильно