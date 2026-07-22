Житель Республики Алтай стал победителем международного конкурса в Монголии

Серебряная награда досталась представителю Республики Тыва, а третье место — мастеру из Республики Саха

22 июля 2026, 20:17, ИА Амител

Конкурс с Монголии / Фото: altai-republic.ru

Мастер-ремесленник из Республики Алтай стал победителем международного конкурса-показа конского убранства "Наследие предков", который прошел в столице Монголии — Улан-Баторе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В конкурсе приняли участие мастера из Монголии, а также трех российских республик: Алтая, Тывы и Якутии. Всего участники представили восемь комплектов традиционного конского убранства, которые оценивало международное жюри, состоящее из представителей разных народов.

По итогам конкурса первое место занял мастер из Республики Алтай Аржан Кухаев. Серебряным призером стал представитель Республики Тыва, а третье место присудили мастеру из Республики Саха (Якутия).

Как отметили в правительстве Республики Алтай, победа Аржана Кухаева стала признанием высокого уровня традиционного ремесленного искусства региона на международной площадке.