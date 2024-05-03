Жителей барнаульского ЖК могут оштрафовать за ремонт дороги
Люди не дождались обещанного ремонта и взялись за него сами
03 мая 2024, 10:32, ИА Амител
Жителям ЖК "Парковый" грозит штраф за самостоятельный ремонт дороги. Об этом сообщают "Вести Алтай".
К дому, в котором более 200 квартир, ведет грунтовая дорога, находящаяся в плачевном состоянии. По ней сложно проехать, не повредив автомобиль: машины застревают в грязи, рвутся ремни и разбиваются бамперы.
Во время строительства дорогу окончательно испортила тяжелая техника. Однако городские власти обещали, что к моменту сдачи жилого комплекса сделают новую дорогу. Но обещанного жители так и не дождались.
Тогда они решили самостоятельно ее привести в порядок. Однако выяснилось, что самовольный ремонт дорог в России считается их повреждением. Энтузиастам таких работ грозит штраф.
10:39:56 03-05-2024
Доверился чиновникам - плати за это !!!
10:57:17 03-05-2024
Житель (10:39:56 03-05-2024) Доверился чиновникам - плати за это !!!... Сделали сами, не дали заработать нужным людям. А это наказуемо
10:50:02 03-05-2024
Штраф, штраф, штраф!!! Привести в исходное состояние, выкопать ямы накидать в них номера и бампера, залить лужи!
11:35:48 03-05-2024
А какие ремни рвутся и как?
12:19:56 03-05-2024
Гость (11:35:48 03-05-2024) А какие ремни рвутся и как?... Тоже подумал, что сейчас специалисты объяснят
18:29:11 03-05-2024
Гость (11:35:48 03-05-2024) А какие ремни рвутся и как?... Брючные на кочках.
11:37:40 03-05-2024
Хорошо, пусть администрация выпишет штраф 5к, за одно и объяснит, почему не отремонтировали дорогу, а то у администрации хорошо получается с праздниками горожан поздравлять, видимо, поэтому не успели к сроку.
14:40:33 03-05-2024
Гость (11:37:40 03-05-2024) Хорошо, пусть администрация выпишет штраф 5к, за одно и объя... А почему жильцы не подают коллективный иск в Арбитражный суд АК на администрацию за нарушение сроков устройства дороги? Скинулись на дорогу, скиньтесь на хорошего грамотного юриста - у администрации есть обязательства по благоустройству города, обеспечению доступности жителям своих жилых домов. Юрист найдет проекты, сметы и сроки устройства дороги. В ГК, КОАП и проч. вся ответственность администрации прописана. Да, штрафы, пени и неустойки - не жителям, а в бюджет. Но! Штрафы на юриков в 10-100 раз больше, чем на физиков. У нас хорошие и рабочие законы, воспользуйтесь.
14:50:37 03-05-2024
Гость (14:40:33 03-05-2024) А почему жильцы не подают коллективный иск в Арбитражный суд... Таких решений в Барнауле в УФК на 5,3 млд рублей уже лежит! И чего толку они эти решения не исполняют, на те же пресловутые штрафы денег в бюджете нет. При наличии решения, не факт что его исполнят. У людей решения Центрального суда с 2006 г. не исполненные есть!
16:35:53 03-05-2024
Гость (14:50:37 03-05-2024) Таких решений в Барнауле в УФК на 5,3 млд рублей уже лежит! ... Нужны посадки.
12:39:36 03-05-2024
А есть ссылка на этот нормативный документ?
12:46:22 03-05-2024
Ремни рвутся под пузанами тех, кто тросс пытается к машине подцепить
15:36:27 03-05-2024
Полнейшее Зазеркалье.Чиновник не ремонтирует, но если адекватный человек ремонтирует дорогу около своего дома и чуть далее, то его штрафуют.Может, надо Путину написать? Он человек нормальный.Сразу поставит чинуш на свое место.Или даже уволит. Попирают инициативу снизу.До такого только враги России могут додуматься -штрафовать за вынужденную бесплатную работу по благоустройству простыми людьми территорий,где эти люди живут, ту территорию,которую чиновники годами не хотят отремонтировать.Неужели местные небожители не могут спуститься на землю и договориться с простыми людьми. Слишком низко простые люди что ли находятся?
17:48:45 03-05-2024
Следует собрать общий сход района города по 131-ФЗ (О самоуправлении) и проголосовать за увольнение чиновников района, ответственных за дорогу и тех, кто выписал штраф. Высший орган управления поселением - общий сход граждан. Вы же всех чинуш сами выбираете: главу поселения, района, города, края, страны !!!!! Чаще собирайтесь и защищайте свои права по закону. И будет Вам счастье.