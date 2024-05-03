Жителей барнаульского ЖК могут оштрафовать за ремонт дороги

Люди не дождались обещанного ремонта и взялись за него сами

03 мая 2024, 10:32, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534

Жителям ЖК "Парковый" грозит штраф за самостоятельный ремонт дороги. Об этом сообщают "Вести Алтай".

К дому, в котором более 200 квартир, ведет грунтовая дорога, находящаяся в плачевном состоянии. По ней сложно проехать, не повредив автомобиль: машины застревают в грязи, рвутся ремни и разбиваются бамперы.

Во время строительства дорогу окончательно испортила тяжелая техника. Однако городские власти обещали, что к моменту сдачи жилого комплекса сделают новую дорогу. Но обещанного жители так и не дождались.

Тогда они решили самостоятельно ее привести в порядок. Однако выяснилось, что самовольный ремонт дорог в России считается их повреждением. Энтузиастам таких работ грозит штраф.