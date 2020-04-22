Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 24

Барнаульцев будут "загонять" домой громкоговорителями, власти запустили больше автобусов по городу в час пик, а сотрудники Росгвардии оцепили в Рубцовске здание с зараженными. Что еще вы могли пропустить из темы "коронавирус на Алтае" за день – в обзоре amic.ru.
Из девяти новых зараженных четверо проживают в Барнауле, по одному – в Поспелихинском районе, Змеиногорске и Рубцовске. Кроме того, вирус впервые выявили у жителей Троицкого и Целинного районов.
Число выздоровевших также увеличилось: на 22 апреля из больниц выписали 13 человек. Заболевание у них протекало с незначительными признаками инфекции.
Алтайский край – второй в Сибири регион по числу зараженных (лидирует Красноярский край). В СФО в общей сложности COVID-19 заболели 1013 человек.
Сотрудники Росгвардии оцепили здание центральной районной больницы в Рубцовске, куда под конвоем госпитализировали инфицированных работников Корбалихинского рудника компании "Сибирь-Полиметаллы".
По данным на 21 апреля, коронавирус подтвержден у 37 работников рудника. Первый положительный результат выявили у шахтера, который приехал в Змеиногорск на вахту из Башкирии.
Временно носителей "короны" расположили в ЦРБ, так как здание роддома, которое станет инфекционным госпиталем для рубцовской агломерации, еще не готово к приему больных.
Под наблюдением врачей находятся еще 30 человек. Их разместили в рубцовской гостинице "Алиса". По данным Минздрава Алтайского края, в отеле, превращенном в местный обсерватор, дежурит фельдшер, который следит за состоянием постояльцев. На данный момент все чувствуют себя хорошо, температуры ни у кого нет.
Житель алтайского поселка Мирный Родинского района, у которого был подтвержден диагноз COVID-19, возвращался домой 18 апреля с вахты на рейсовом автобусе Барнаул – Табуны и контактировал с попутчиками. В дороге он почувствовал недомогание. Сейчас представители Роспотребнадзора ищут пассажиров рейса, которые ехали вместе с мужчиной. Они могут находиться в пяти других районах Алтайского края.
Медицинским работникам в районах, где автобус по пути следования высаживал пассажиров, в случае вызова скорой помощи рекомендовали уточнять у пациентов, ехали ли они на этом автобусе.
Большинство жителей краевой столицы безответственно относятся к соблюдению режима изоляции, считает глава Барнаула Вячеслав Франк.
В отношении нарушителей режима составили уже почти 800 протоколов и возбудили 19 административных дел. Более 400 барнаульцев сейчас находятся на контроле у полиции.
Нарушают не только взрослые, но и дети. Накануне администрация Индустриального района Барнаула и полицейские провели рейд по пяти городским объектам и обнаружили там 35 несовершеннолетних нарушителей режима самоизоляции. С ними провели профилактические беседы, а в отношении одного из родителей составили протокол об административном правонарушении.
"Городским управлением по делам ГОЧС начата работа по оповещению жителей о необходимости соблюдения ограничительных мер с помощью громкоговорителей. Она будет продолжаться", – сказал глава города.
22 апреля барнаульские автобусы маршрутов № 20 и № 35 начали ходить чаще. Такое решение власти города приняли после обращения граждан в соцсетях.
Утренний мониторинг 21 апреля показал, что салоны автобусов наполняются очень плотно, что небезопасно в условиях пандемии. Потому теперь в утренний час пик автобусов будет больше, чем раньше.
В свою очередь перевозчики должны контролировать соблюдение профилактических мероприятий по санитарной обработке салона на конечных остановочных пунктах.
Митинг, посвященный Международному дню солидарности трудящихся, 1 мая 2020 года в Алтайском крае пройдет. Но только онлайн.
В Алтайском краевом союзе организаций профсоюзов сообщили, что митинг состоится под главными лозунгами "Солидарность сильнее заразы!", "За права работников!", "За справедливую экономику!". Пройдет он в режиме онлайн-трансляции и видеообращений в официальных аккаунтах Крайсовпрофа в социальных сетях "ВКонтакте" и Instagram.
Как отметили в Крайсовпрофе, ограничительные меры из-за коронавируса накладывают свой отпечаток на жизнь людей, на их возможность работать. Однако в любых условиях жители края должны иметь право на получение профессии, на труд, на зарплату, социальные пособия и пенсии.
Депутаты АКЗС хотят отменить курортный сбор для санаториев Белокурихи до сентября 2020 года. Однако для туристов такая обязанность сохраняется – с них будут брать по 50 рублей в сутки.
"Это даст возможность санаториям в течение полугода приостановить уплату курортного сбора, что облегчит финансовую нагрузку. Это одна из тех мер поддержки бизнеса, которую предлагало туристическое сообщество края", – говорит председатель АКЗС Александр Романенко.
Однако платить пока некому – до 1 июня турбазы, отели и санатории не принимают туристов. Когда карантин снимут, они точно так же будут оплачивать сбор. А вот передавать эти деньги в бюджет операторы курортного сбора начнут только осенью.
В Республике Алтай на домашнем карантине находится 219 человек, а зараженных – девять. Таковы данные оперативного штаба региона на 22 апреля.
За последние сутки еще 16 человек взяли под медицинское наблюдение из-за коронавируса, среди них – пять пассажиров, прибывших в Горно-Алтайск транзитным авиарейсом из Москвы через Новосибирск.
В регионе на коронавирус уже обследовали 3898 человек.
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- как в Алтайском крае работают ЗАГСы и можно ли жениться;
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Режим повышенной готовности. Что почитать об этом?
- Что изменилось в обновленном указе губернатора Алтайского края.
- Что можно и нельзя делать в период самоизоляции.
- Какие документы брать с собой на улицу.
- Зачем нужна дистанция в 1,5 метра и как "работает" коронавирус.
- Как оказывают медицинскую помощь в Алтайском крае во время режима самоизоляции.
- Какие сферы бизнеса Алтайского края теперь могут возобновить работу.
- Что нельзя нарушать во время режима повышенной готовности и причем тут самоизоляция.
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