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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 24

, ИА "Амител"
Главное за 22 апреля
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Барнаульцев будут "загонять" домой громкоговорителями, власти запустили больше автобусов по городу в час пик, а сотрудники Росгвардии оцепили в Рубцовске здание с зараженными. Что еще вы могли пропустить из темы "коронавирус на Алтае" за день – в обзоре amic.ru.

1
Число зараженных в Алтайском крае: 136
Девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. На 22 апреля в регионе в общей сложности диагноз подтвержден у 136 человек, 12 из них – дети. 

Из девяти новых зараженных четверо проживают в Барнауле, по одному – в Поспелихинском районе, Змеиногорске и Рубцовске. Кроме того, вирус впервые выявили у жителей Троицкого и Целинного районов.

Число выздоровевших также увеличилось: на 22 апреля из больниц выписали 13 человек. Заболевание у них протекало с незначительными признаками инфекции.

Алтайский край – второй в Сибири регион по числу зараженных (лидирует Красноярский край). В СФО в общей сложности COVID-19 заболели 1013 человек.

2
Оцепили здание с зараженными

Сотрудники Росгвардии оцепили здание центральной районной больницы в Рубцовске, куда под конвоем госпитализировали инфицированных работников Корбалихинского рудника компании "Сибирь-Полиметаллы".

По данным на 21 апреля, коронавирус подтвержден у 37 работников рудника. Первый положительный результат выявили у шахтера, который приехал в Змеиногорск на вахту из Башкирии.

Временно носителей "короны" расположили в ЦРБ, так как здание роддома, которое станет инфекционным госпиталем для рубцовской агломерации, еще не готово к приему больных.

Под наблюдением врачей находятся еще 30 человек. Их разместили в рубцовской гостинице "Алиса". По данным Минздрава Алтайского края, в отеле, превращенном в местный обсерватор, дежурит фельдшер, который следит за состоянием постояльцев. На данный момент все чувствуют себя хорошо, температуры ни у кого нет.

3
Ищут контакты

Житель алтайского поселка Мирный Родинского района, у которого был подтвержден диагноз COVID-19, возвращался домой 18 апреля с вахты на рейсовом автобусе Барнаул – Табуны и контактировал с попутчиками. В дороге он почувствовал недомогание. Сейчас представители Роспотребнадзора ищут пассажиров рейса, которые ехали вместе с мужчиной. Они могут находиться в пяти других районах Алтайского края. 

Медицинским работникам в районах, где автобус по пути следования высаживал пассажиров, в случае вызова скорой помощи рекомендовали уточнять у пациентов, ехали ли они на этом автобусе.

 

4
Барнаульцев "загонят" домой громкоговорителями

Большинство жителей краевой столицы безответственно относятся к соблюдению режима изоляции, считает глава Барнаула Вячеслав Франк.

В отношении нарушителей режима составили уже почти 800 протоколов и возбудили 19 административных дел. Более 400 барнаульцев сейчас находятся на контроле у полиции.

Нарушают не только взрослые, но и дети. Накануне администрация Индустриального района Барнаула и полицейские провели рейд по пяти городским объектам и обнаружили там 35 несовершеннолетних нарушителей режима самоизоляции. С ними провели профилактические беседы, а в отношении одного из родителей составили протокол об административном правонарушении. 

"Городским управлением по делам ГОЧС начата работа по оповещению жителей о необходимости соблюдения ограничительных мер с помощью громкоговорителей. Она будет продолжаться", – сказал глава города.

5
Автобусов будет больше

22 апреля барнаульские автобусы маршрутов № 20 и № 35 начали ходить чаще. Такое решение власти города приняли после обращения граждан в соцсетях.

Утренний мониторинг 21 апреля показал, что салоны автобусов наполняются очень плотно, что небезопасно в условиях пандемии. Потому теперь в утренний час пик автобусов будет больше, чем раньше. 

В свою очередь перевозчики должны контролировать соблюдение профилактических мероприятий по санитарной обработке салона на конечных остановочных пунктах.

6
Первомай уйдет в онлайн

Митинг, посвященный Международному дню солидарности трудящихся, 1 мая 2020 года в Алтайском крае пройдет. Но только онлайн.

В Алтайском краевом союзе организаций профсоюзов сообщили, что митинг состоится под главными лозунгами "Солидарность сильнее заразы!", "За права работников!", "За справедливую экономику!". Пройдет он в режиме онлайн-трансляции и видеообращений в официальных аккаунтах Крайсовпрофа в социальных сетях "ВКонтакте" и Instagram.

Как отметили в Крайсовпрофе, ограничительные меры из-за коронавируса накладывают свой отпечаток на жизнь людей, на их возможность работать. Однако в любых условиях жители края должны иметь право на получение профессии, на труд, на зарплату, социальные пособия и пенсии.

7
Мораторий на курортный сбор

Депутаты АКЗС хотят отменить курортный сбор для санаториев Белокурихи до сентября 2020 года. Однако для туристов такая обязанность сохраняется – с них будут брать по 50 рублей в сутки.

"Это даст возможность санаториям в течение полугода приостановить уплату курортного сбора, что облегчит финансовую нагрузку. Это одна из тех мер поддержки бизнеса, которую предлагало туристическое сообщество края", – говорит председатель АКЗС Александр Романенко.

Однако платить пока некому – до 1 июня турбазы, отели и санатории не принимают туристов. Когда карантин снимут, они точно так же будут оплачивать сбор. А вот передавать эти деньги в бюджет операторы курортного сбора начнут только осенью.

8
А что у соседей?

В Республике Алтай на домашнем карантине находится 219 человек, а зараженных – девять. Таковы данные оперативного штаба региона на 22 апреля.

За последние сутки еще 16 человек взяли под медицинское наблюдение из-за коронавируса, среди них – пять пассажиров, прибывших в Горно-Алтайск транзитным авиарейсом из Москвы через Новосибирск.

В регионе на коронавирус уже обследовали 3898 человек.

9
В качестве информационной профилактики

Хотите побольше узнать и получше разобраться в ситуации и вопросах поддержки – вам в эту карточку. Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе и режиме самоизоляции. Например:

Режим повышенной готовности. Что почитать об этом?

Что еще почитать:

А был ли заговор? Алтайские эксперты о том, почему COVID-19 "нокаутировал" весь мир.

Победим коронавирус ради Конституции. Когда ждать плебисцита и почему его не отменяют.

"Если бы не эта вакханалия". Почему льготная ипотека под 6,5% хороша, но не ко времени.

Избирательный подход: почему часть алтайских школьников не получают продуктовый набор.

 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

23.04.2020 09:30
- гость -

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