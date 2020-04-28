Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 30

Нерабочий период продлится на майские

Нерабочие дни в стране продлеваются до 11 мая включительно. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе большого выступления перед совещанием с губернаторами вечером 28 апреля. Это решение должно помочь стабилизировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19.

Это значит, что мы начнем отдыхать 1 мая и на работу выйдем 12 мая. А 6, 7, 8 мая, которые до решения главы государства должны были быть рабочими, станут нерабочими выходными с сохранением зарплаты.

"Главы субъектов РФ сохранят свои полномочия. Категорически нельзя принимать решения на эмоциях, под копирку. То, что оправданно в одних регионах, в других – может навредить", – сказал Владимир Путин.

Он также добавил, что после 12 мая регионы должны предпринять все меры, чтобы поэтапно выйти из режима самоизоляции.