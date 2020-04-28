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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 30

, ИА "Амител"
Главное за 28 апреля
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Президент Владимир Путин продлил нерабочий период до 11 мая включительно. Несмотря на рекомендации и ограничения, барнаульцы отправились в Родительский день на кладбища, а Росреестр освободил бизнес от проверок до конца года. Что еще вы могли пропустить из темы "коронавирус на Алтае" за день – в обзоре amic.ru.

1
Нерабочий период продлится на майские

Нерабочие дни в стране продлеваются до 11 мая включительно. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе большого выступления перед совещанием с губернаторами вечером 28 апреля. Это решение должно помочь стабилизировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19.

Это значит, что мы начнем отдыхать 1 мая и на работу выйдем 12 мая. А 6, 7, 8 мая, которые до решения главы государства должны были быть рабочими, станут нерабочими выходными с сохранением зарплаты. 

"Главы субъектов РФ сохранят свои полномочия. Категорически нельзя принимать решения на эмоциях, под копирку. То, что оправданно в одних регионах, в других – может навредить", – сказал Владимир Путин. 

Он также добавил, что после 12 мая регионы должны предпринять все меры, чтобы поэтапно выйти из режима самоизоляции.

2
Число зараженных в Алтайском крае: 324
14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. Общее число инфицированных достигло 324 человек, в том числе 22 ребенка. При этом, как сообщили в Минздраве, еще у одного ребенка есть клинические проявления, но нет лабораторного подтверждения заболевания. 

За прошедшие сутки в Барнауле выявили трех зараженных, в Бийске, Змеиногорском и Поспелихинском районах – по двое заболевших, в Павловском, Новичихинском, Немецком, Егорьевском районах и Рубцовске – по одному. Специалисты краевого управления Роспотребнадзора устанавливают, с кем они контактировали.

Большинство инфицированных в Алтайском крае заразились после контакта с носителями COVID-19 (таких 250), 28 случаев – завозные.

В 236 случаях заболевание протекает бессимптомно. У 44 больных выявлена внебольничная пневмония, у 44 – ОРВИ.

Еще шесть пациентов выписали из больницы за последние сутки. Таким образом, выздоровевших от COVID-19 в Алтайском крае уже 35.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали 23 тыс. человек. Под меднаблюдением находится 1601 человек.

3
Без проверок

Из-за коронавируса управление Росреестра по Алтайскому краю не станет проводить проверки предпринимателей в регионе до конца года. Однако этот мораторий не действует на физлиц.

В апреле ведомство отказалось от проведения плановых проверок бизнеса, хотя велика вероятность, что эта "пауза" продлится и в мае. 

Мораторий на проверки не касается жалоб и экстренных ситуаций. В таком случае проверки обязательно проводятся.

4
Помощь пожилым

Волонтерский штаб, который помогает пожилым и маломобильным жителям Алтайского края во время режима самоизоляции, уже отработал более 1,6 тыс. заявок (по данным на 27 апреля). Добровольцы покупают продукты, лекарства, оплачивают ЖКХ – в общем, делают все необходимое, чтобы пенсионеры сохраняли изоляцию и не покидали дома.

Волонтеры часто сталкиваются с тем, что пожилые люди очень стесняются просить о помощи. Однако переживать и напрягаться по этому поводу не нужно – штаб принимает заявки по телефону федеральной горячей линии 8 (800) 200-34-11, а также региональной по телефону 8 (800) 700-51-22.

Подробнее о том, как работает штаб, читайте в материале amic.ru.

 

5
Майские без шашлыков и палаток

На майские праздники не удастся уехать отдыхать на природе и пожарить шашлыки. Объясняем почему.

В связи с ограничениями из-за коронавируса до 1 июня не работают турбазы, палаточные лагеря, гостевые и "зеленые" дома, санатории и иные туркомплексы. Им попросту нельзя принимать туристов.

До 12 мая также нельзя находиться в лесу (и даже на въезде на его территорию) из-за противопожарного режима.

За соблюдением требований следят сотрудники полиции, Роспотребнадзора и местного самоуправления. На майские праздники контроль усилят.

За несоблюдение требований нарушителям грозят штрафы – до 30 тысяч рублей для физлиц, до 50 тысяч – для ИП, до 300 тысяч – для юрлиц.

6
Без масок нельзя

В Рубцовске решили не пускать в общественный транспорт людей без средств индивидуальной защиты. Эта мера необходима для защиты пассажиров от заражения.

"Сегодня, в условиях, когда новая коронавирусная инфекция распространяется по городам и селам Алтайского края, чрезвычайно важно соблюдать все возможные меры профилактики", – заявляют в пресс-центре администрации.

Новые правила начнут действовать с пятницы, с 1 мая 2020 года.

7
Добровольно-платно

Уже 519 человек по собственному желанию сдали тест на COVID-19 в Алтайском крае (по данным на 27 апреля).

Сейчас платно сдать анализы можно в четырех медучреждениях края. Это частные клиники "ДНК-Диагностика" и "Хелми" в Барнауле, а также консультативно-диагностические центры Бийска и Рубцовска. Стоит такая процедура от 1200 до 1430 рублей.

Инфекцию по результатам платного анализа диагностировали лишь в одном случае. После этого положительный тест перепроверили в лаборатории Роспотребнадзора. Результат подтвердился, заболевшего госпитализировали.

8
Несовершеннолетние нарушители изоляции

214 несовершеннолетних нарушили режим самоизоляции в Барнауле за апрель.

С 6 по 25 апреля администрация Индустриального района вместе с полицией провела 12 рейдов по общественным местам.

С нарушителями провели профилактические беседы, в отношении четырех родителей составили протоколы об административных правонарушениях. Кроме того, ответственность понесут и 10 подростков.

9
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе и режиме самоизоляции. Например:

Режим повышенной готовности. Что почитать об этом?

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Родительский день. Как, несмотря на пандемию, барнаульцы отправились на кладбища

"Кто о нас позаботится?". Что думают барнаульцы о самоизоляции за свой счет

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Не до ледовых дворцов: алтайскому спорту собираются урезать расходы из-за COVID-19

 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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