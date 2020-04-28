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Показал, кто тут "папка". Истории о том, как бизнес выживает в условиях коронавируса

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Руководители барнаульских компаний рассказали, почему не просят поддержки у властей и как развивают новые форматы работы
Фото: ru.freepik.com

Фото: ru.freepik.com

Сотни тысяч предпринимателей по всей стране – общепит, салоны красоты, фитнес-центры, магазины одежды – уже почти месяц не имеют права работать. В обращениях к президенту, правительству и главам регионов они заявляют об угрожающем им банкротстве и просят оказать поддержку. Но небогатый бюджет Алтайского края вряд ли сможет чем-то помочь. Губернатор Виктор Томенко четко дал понять, что просить денег из казны на свой бизнес – это как прийти в гости с товарищем. Amic.ru поговорил с руководителями компаний, которые не стали жаловаться, писать петиции и просить о помощи. Они сами ищут выход из самоизоляционного тупика, рассчитывая исключительно на свои силы.

Мой бизнес – мои проблемы

Вячеслав Щербинин – основатель и руководитель бара Сhillout Barnaul, а в прошлом фитнес-тренер – говорит, что еще вчера и не думал о дистанционных способах работы.

"Конечно же, никаких вариантов, кроме обслуживания в зале и за бар-стойкой, мы всерьез никогда не рассматривали. Гости к нам за атмосферой приходят, им были нужны именно наши стены и наши блюда, напитки и кальян непосредственно здесь, а не у себя в квартире", – рассказал он amic.ru.

Но новые времена требуют новых решений.

"Когда закрылись, я погрустил пару дней, выдохнул, пришел в себя и понял: наступила прекрасная возможность, чтобы показать, кто тут "папка". И начал работать", – рассказал он amic.ru.

Почти сразу после официального ограничения работы заведения из-за коронавируса бизнесмен запустил бесконтактную доставку (оставляют заказ там, где попросит клиент) и самовывоз (выставляют на подоконник заведения). 

Он и до коронавируса в баре делал все сам: от ремонта до выбора салфеток. А сейчас варит кофе, крутит роллы и лично контролирует приготовление более сложных блюд. Если надо, то и отвезет сам.

Кризис заставил задуматься не только о новых способах заработка, но и о свежих идеях для продвижения бара в Instagram и на канале в YouTube. В условиях коронавируса родилась идея провести в баре первый в Барнауле онлайн-концерт фортепиано с пианисткой – лауреатом международных конкурсов. Подписчикам понравилось, говорит Щербинин. Теперь в планах – диджей-вечеринка, видеоконференции с гостями. Кроме того, он рассказывает в соцсетях, как ушел с любимой работы фитнес-тренера и решил стать бизнесменом, как создал бар с нуля, не имея никакого опыта. 

В апреле он планировал доход от Сhillout Barnaul в 600 тысяч рублей, а теперь выручка получается не более 90 тысяч. Есть еще и расходы: 250 тысяч надо отдать за аренду, коммуналку, долги перед поставщиками и обслуживающими организациями и на зарплату сотрудникам. Но лучше хоть что-то зарабатывать на доставке, чем сидеть одному в пустом баре и переживать о потерянном доходе, считает бизнесмен. Кризис – не время плакаться, кризис – время развиваться.

"Мой бизнес – мои проблемы, моя ответственность. Я никогда не считал и сейчас не считаю, что мне кто-то что-то должен. Все эти отсрочки все равно загоняют в долговую яму. Это испытание, где выживут сильнейшие. Те, кто готов меняться. У нас сил полно, энергии хоть отбавляй. Так что продержаться сможем столько, сколько все это будет длиться", – оптимистично сказал он.

Как директор стал курьером

Основатель и руководитель ресторана "Место пасты" Евгений Кураков перевел заведение на режим приготовления блюд навынос на следующий день после приостановления деятельности. Говорит, доставки не было и не планировалось: кухня бы не справилась (пик заказов на дом приходится на самое загруженное время – обед и вечер). Ресторан изначально открывали совсем под иной формат. А доставка имеет экономический смысл, если приносит хотя бы треть обычной выручки. Прибыли от работы только навынос почти нет, а потому Кураков откажется от дистанционного формата, когда пройдет "вся эта ерунда". Но сейчас для общепита это единственный способ заработка. И возможность взглянуть на привычный рынок по-новому.

Благодаря быстрому переформатированию, ему удалось сохранить почти весь персонал. Ушла только одна хостес, но она и работала временно. Официантов перевели на прием и формирование заказов. Повара и супруга другого повара, который остался без работы, сделали курьерами. Да и сам бизнесмен сел за руль и развозит заказы.

"Я не вижу в этом чего-то страшного или позорного. В Барнауле я не один такой из предпринимателей. Наоборот, ты понимаешь весь путь продукта, видишь все мелочи и недостатки. Вот такая ирония: раньше гости приходили к нам, а теперь мы приходим к ним", – рассказывает Кураков.

Спрос на курьерскую работу теперь очень высок: каждый день кто-то предлагает свои услуги и авто для развоза, добавляет собеседник. Но пока справляются своими силами: из десяти звонков только три-четыре – доставка, остальное – самовывоз.

Евгений Кураков пересмотрел и подход к позиционированию в социальных сетях. Лично ведет эфиры в Instagram, где рассказывает о меню и о том, как работает ресторан в новых условиях. Говорит, что сейчас общаться с людьми должны именно собственники бизнеса или хотя бы руководители, а не маркетологи и менеджеры. Так всегда честнее и интереснее получается. Открытость – это тоже важный урок, который он вынес из этого кризиса. 

Несмотря на все старания, сохранить прежний уровень дохода невозможно. Раньше в день в среднем ресторан приносил 100-120 тысяч, после перехода только на доставку – 30-40 тысяч, а к концу месяца прибыль и вовсе снизилась до 25 тысяч. Но зарплату получают все сотрудники, пусть и меньше обычного. 

Даже в этих условиях ресторатор не поддерживает истерию некоторых бизнесменов.

"У общепита есть возможность работать, а то, что ты получаешь меньше – так это только твои проблемы. Это реальность. Торгуй больше, ищи варианты. Уж как-то выкрутиться можно. Всегда есть какие-то продукты в запасе, заморозка. Есть базы данных клиентов – так делайте рассылки, акции. Вот кто в яме, так это туроператоры: они не могут продавать картинки Барселоны или Греции", – заявляет Кураков.

Доставка, франшиза и Джулия Робертс

Исполняющий обязанности руководителя барнаульской компании по производству одежды и сети магазинов Djanita Олеся Ермолаева, несмотря на всю сложность ситуации, говорит, что в кризис на многое стала смотреть иначе. И прежде всего – на перспективы доставки.

"До недавнего времени мы отправляли товар только в некоторые города России. Это было второстепенное направление. Теперь переходим на широкую онлайн-доставку. И сразу организуем ее под условия, когда коронавирус уже закончится. Задача даже не столько распродать запасы, сколько наладить систему, которая будет работать при любых обстоятельствах", – поясняет она.

Сейчас компания осуществляет курьерскую доставку по Барнаулу, Новоалтайску, Павловску и другим пригородным населенным пунктам. Эпидемия налагает ряд ограничений. По словам собеседницы, при заказе менеджер уточняет, контактировал ли клиент с зараженными. Если такие контакты были, извинится и откажет. Заказ оплачивается только после примерки. 

Работу в новых условиях сохранили всем продавцам-консультантам – они стали менеджерами по сбору и оформлению заказов.

Более того, начали расширяться – в Рубцовске открыли стационарный пункт выдачи по типу WildBerries и LaModa. В ближайших планах зайти в Бийск, Алейск, Заринск, Павловск. Таким организациям работать не запрещено, так что надо пользоваться этой возможностью, добавляет Олеся Ермолаева.

Кроме того, руководство Djanita рассматривает варианты продажи франшизы в Новосибирск, Краснодар, Москву, Санкт-Петербург. Подобные предложения поступали еще до самоизоляции, но теперь появилось достаточно времени, чтобы их проработать.

Сейчас, когда магазины закрыты для посетителей и вся продажа проходит только онлайн, приходится еще скрупулезнее и дольше готовить одежду и обувь для показа в Instagram. Местному бизнесу просто необходимо выжимать из продвижения в соцсетях по максимуму, говорит Олеся. Ведь у них нет рекламы от Джулии Робертс или Ким Кардашьян, как у федеральных конкурентов.

Доставка, франшиза, пункты выдачи – звучит грандиозно, но быстрой экономической выгоды из этого не получишь.

"Мы продаем товар ниже себестоимости. Еще в марте начали распродажу, потому что люди уже тогда были напуганы, проходимость снизилась. Пытаемся хоть как-то удержать клиентов", – говорит Ермолаева.

И она не ждет, что кризис закончится быстро. Весенние образы закупили заранее, а вот с летними будет проблема – фабрики Китая и Турции этот сезон пропускают. Около 30% товара Djanita шьет самостоятельно, в Барнауле, Кемерове и Новосибирске, но ткань все равно импортная и ее будет недоставать. И тем не менее эта встряска подтолкнула ее компанию к серьезному преобразованию.

В одинаковых условиях самоизоляции с разным опытом и разной подушкой безопасности все трое бизнесменов говорят одно: нельзя просто сложить руки на груди и ждать от кого-то помощи. И руководитель сети магазинов Олеся Ермолаева, и опытный и начинающий рестораторы Евгений Кураков и Вячеслав Щербинин уверены, что кризис принесет им не только потери, но и бесценный опыт.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

28.04.2020 08:28
гость

Ну да, крутые бизнесмены, энергия есть

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