Не понял. Техосмотр отменят или нет?

Однозначного ответа пока нет. На данный момент известно, что Совет Федерации по экономической политике настаивает на том, чтобы техосмотр сделать обязательным для всех автовладельцев. В правительство уже поступил соответствующий документ за подписью сенатора Андрея Кутепова.

Как сообщает "Коммерсант", кабмин предложил ввести диагностическую карту в перечень документов, которые водитель обязан предъявлять по требованию инспектора ГИБДД. Если вас остановит сотрудник Госавтоинспекции, а при вас нет этого документа, выпишут штраф в размере 500 рублей.

При этом буквально неделю назад глава ГИБДД России Михаил Черников выступил с предложением вообще отказаться от идеи обязательного техосмотра. В ведомстве считают, что за добровольное прохождение ТО нужно предоставлять водителям скидки по ОСАГО и транспортному налогу. В ГИБДД уверены, что из-за реформы на техосмотр выстроятся большие очереди. Документ тоже направили на рассмотрение в правительство.

Вице-премьер Марат Хуснуллин обещал принять окончательное решение в ближайшее время. "Сегодня техосмотр у всех вызывает вопросы. Мы понимаем, что техосмотр все покупают и реально туда никто не ездит. Но это не такое простое решение – отменил, и всё. Мы сейчас комплексно всё это оценим и примем решение. То, что сделаем ситуацию лучше, – в этом я убеждён", – сказал Хуснуллин.

По мнению депутата Госдумы Вячеслава Лысакова, никаких реальных предпосылок к тому, что технический осмотр вообще отменят, нет.

"Кроме разговоров и идей, которые озвучивает ГАИ, в реальности ничего нет: никто не менял федеральное законодательство в этой части. Да, в СМИ прошла волна, что техосмотр отменён, но та идея, которую озвучили в ГИБДД, не имеет под собой никаких нормативно-правовых решений, как нет и правительственного законопроекта, внесённого в Думу", – прокомментировал ситуацию NGS24 депутат.