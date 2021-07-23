Суббота, 24 Июль, 05:11

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,77
€ 86,85
21°


6078522 +23811
Обь
206см -8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Олимпиада в ТокиоКоронавирус на АлтаеТретья волна пандемии
Вопрос дня



Отменят или нет? Как изменят техосмотр автомобилей в России

, ИА "Амител"
Власти хотят ускорить реформу техосмотра, хотя ГИБДД предлагает сделать его добровольным для легковушек и мотоциклов
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Уже через месяц полис ОСАГО можно будет оформить без прохождения техосмотра. В ГИБДД убеждены, что пришло время полностью отменить обязательный техосмотр для личных легковых автомобилей и мотоциклов, а за добровольный – "премировать". Однако сенаторы настаивают: техосмотр обязателен, а за его отсутствие нужно штрафовать, и не с 1 марта 2022 года (как планировалось), а уже с 1 октября 2021 года. Что вообще происходит и что нас ждёт в итоге, разбираемся в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Не понял. Техосмотр отменят или нет?

Однозначного ответа пока нет. На данный момент известно, что Совет Федерации по экономической политике настаивает на том, чтобы техосмотр сделать обязательным для всех автовладельцев. В правительство уже поступил соответствующий документ за подписью сенатора Андрея Кутепова.

Как сообщает "Коммерсант", кабмин предложил ввести диагностическую карту в перечень документов, которые водитель обязан предъявлять по требованию инспектора ГИБДД. Если вас остановит сотрудник Госавтоинспекции, а при вас нет этого документа, выпишут штраф в размере 500 рублей.

При этом буквально неделю назад глава ГИБДД России Михаил Черников выступил с предложением вообще отказаться от идеи обязательного техосмотра. В ведомстве считают, что за добровольное прохождение ТО  нужно предоставлять водителям скидки по ОСАГО и транспортному налогу. В ГИБДД уверены, что из-за реформы на техосмотр выстроятся большие очереди. Документ тоже направили на рассмотрение в правительство.

Вице-премьер Марат Хуснуллин обещал принять окончательное решение в ближайшее время. "Сегодня техосмотр у всех вызывает вопросы. Мы понимаем, что техосмотр все покупают и реально туда никто не ездит. Но это не такое простое решение – отменил, и всё. Мы сейчас комплексно всё это оценим и примем решение. То, что сделаем ситуацию лучше, – в этом я убеждён", – сказал Хуснуллин.

По мнению депутата Госдумы Вячеслава Лысакова, никаких реальных предпосылок к тому, что технический осмотр вообще отменят, нет.

"Кроме разговоров и идей, которые озвучивает ГАИ, в реальности ничего нет: никто не менял федеральное законодательство в этой части. Да, в СМИ прошла волна, что техосмотр отменён, но та идея, которую озвучили в ГИБДД, не имеет под собой никаких нормативно-правовых решений, как нет и правительственного законопроекта, внесённого в Думу", – прокомментировал ситуацию NGS24 депутат.

2
А сейчас техосмотр обязательно проходить или нет?

В данный момент техосмотр обязателен и без него ОСАГО не купишь. Но с 22 августа полис автогражданской ответственности можно будет оформить без диагностической карты. Это стало возможным после внесения поправки в законы о безопасности дорожного движения и об ОСАГО. Получается, что с этого момента и до 1 марта следующего года у владельцев легкового транспорта вообще никто проверять техосмотр не будет и это останется только на их совести. Но 1 марта лафа закончится и за отсутствие ТО будут выписывать штрафы.

3
Сколько составит штраф за отсутствие ТО?

С 1 марта за отсутствие техосмотра владельцам легковых авто придётся заплатить две тысячи рублей. Причём выявлять нарушителей будут с помощью камер фотовидеофиксации (проверяется по базе ЕАИСТО). За сутки могут наказать только раз, но уже через 24 часа вы рискуете получить повторный штраф.

Впрочем, возможно, что новые штрафы начнут действовать уже с 1 октября 2021 года. На этом настаивает Совет Федерации РФ, опасаясь, что до 1 марта на улицах будет слишком много автомобилей в неудовлетворительном техническом состоянии.

4
А если я не буду проходить ТО, а просто куплю диагностическую карту?

Скорее всего, сделать это не получится. В Совфеде твёрдо намерены пресечь нелегальную продажу диагностических карт, которые, кстати говоря, стали электронными. Те компании, которые будут продолжать грешить с заочной выдачей документов, сенаторы предлагает отключать от Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра. По сути, фирмы останутся без заработка на период проверки МВД, а они, безусловно, в этом не заинтересованы.

По данным игроков рынка, покупка диагностических карт без фактического прохождения техосмотра уже существенно осложнилась. Такие нарушения ещё встречаются, но ведётся работа по отлову нарушителей и аннулированию диагностических карт.

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

23.07.2021 07:47
гость

сенаторы настаивают: техосмотр обязателен, а за его отсутствие нужно штрафовать

Это чтобы люди думали, когда в сентябре голосовать пойдут, в сентябре сенаторы будут меняться

23.07.2021 07:59
- гость -

Не отменят, там несколько десятков миллиардов крутится, где народ харчеваться будет.

23.07.2021 08:00
гость

Ну можно же в сентябре правильно проголосовать

23.07.2021 08:11
- гость -

ТО, это только бизнес и ничего больше!

23.07.2021 08:22
- гость -

это только бизнес и ничего больше

Все равно странно, сначала, насколько я понимаю, заставили их ( в смысле техосмотрщиков) переоборудоваться, а потом завели речь об отмене. Я, конечно, за отмену, но как бы не через одно место.

23.07.2021 08:55
- гость -

По честному техосмотр проходил до войны, в 1989г

23.07.2021 09:08
- гость -

а что мешает заехать на сто, сфоткать машинку, дать дяде денежку на лапку и заплатить оф пошлину. И ТО будет законное на 146%. Я так постоянно делаю - доехать до знакомого оф. ТО пять минут, "пройти официально" ТО ещё 10 минут вместе с уплатой пошлины. За всё про всё недорого, 1000 деревянных.

23.07.2021 09:19
- гость -

По хорошему личный транспорт - не обязательное ТО, человек сам пускай следит за техсостоянием своего авто, а вот весь коммерческий транспорт - обязательное и придирчивое ТО. Кстати,такси тоже относится к коммерческому транспорту, к извозу людей допускать только через ТО.

23.07.2021 09:48
АБОРИГЕН

Предвыборная попытка извлечь гешефт из темы давно набившей оскомину. После выборов эта тема уйдет из повестки как там и не бывала.

23.07.2021 10:29
Жоржик

В кои-то веки поддерживаю ГИБДД, отменить нужно ТО, толкку от него все равно ноль, лишняя кормушка для нечистых на руку.

23.07.2021 11:20
гость

Предвыборная попытка извлечь гешефт

Ну и какой гешефт сентаторы могут из этого извлечь - озлобить людей штрафами, чтобы их в сентябре скинули?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
01:04
Валерий Карпин назначен главным тренером сборной России по футболу 0
23:48
Такой день. Изменение герба Барнаула и введение обязательной вакцинации 0
23:21
Водитель иномарки сбил 10-летнюю велосипедистку в Алтайском крае 0
22:52
Первый канал объяснил, почему не показали шествие Украины на Олимпиаде 0
22:27
Соцсети: разборка из-за бизнеса закончилась стрельбой в Новоалтайске 0
21:59
Как прошла церемония открытия Олимпиады в Токио. Фоторепортаж 0
21:25
Путин анонсировал уникальные предложения Японии по Курилам 0
20:57
Девушка-водитель насмерть сбила пешехода в Барнауле 0
20:24
В ЦБ не исключили дальнейшего повышения ключевой ставки 0
19:59
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 23 июля 0
19:44
Алтайскому краю выделили более 2,8 млрд рублей из федерального бюджета 0
19:28
Сборная России под нейтральным флагом прошла на открытии Олимпиады 1
18:58
Рейды по соблюдению противоковидных мер продолжаются в Барнауле 2
18:39
Суд выселил районную администрацию из аварийного здания в Горном Алтае 0
18:19
В Минспорте назвали главную цель сборной России на Олимпиаде в Токио 1
17:58
Центробанк в очередной раз резко повысил ключевую ставку 0
17:47
Управляющего ПФР в Челябинской области обвиняют во взятках на 26 миллионов рублей 0
17:35
Песков прокомментировал принадлежность Крыма на сайте Олимпиады 1
17:22
34 участка дорог заасфальтируют в частных секторах Барнаула 0
17:08
В России выросли продажи кнопочных телефонов 3
16:46
Алексей Смертин собирается бежать 90-километровый марафон 5
16:31
Зарплата жителей Алтайского края за пять месяцев выросла на 8,4% 11
16:13
На Змеиногорском тракте в Барнауле приступили к укладке верхнего слоя асфальта 0
16:01
Ковидный апокалипсис. Попов рассказал о резком ухудшении ситуации с COVID-19 на Алтае 38
15:45
В России за сутки выявили 23 811 случаев COVID-19 0
15:32
Движение трамваев в центре Барнаула остановится на выходные 0
15:15
В Алтайском крае ввели обязательную вакцинацию. Кому теперь придётся прививаться? 57
15:06
Томенко и Турчак посмотрели, как идёт догазификация алтайского села 3
14:53
Абитуриенты АлтГТУ могут заранее оценить шансы на зачисление 0
14:47
Алтайские власти ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для жителей края 49
14:35
Местами до +35 и град. Какая погода будет на выходных в Алтайском крае? 0
14:21
Серебряный конь исчезнет с герба Барнаула 38
14:10
СМИ: мошенники могут набрать кредитов через аккаунты россиян на "Госуслугах" 7
13:55
"Путин же обещал!" Почему на Алтае не могут получить кешбэк за детский отдых 9 тысяч семей 22
13:44
Две школьницы врезались в легковушку на мотоцикле в Горном Алтае 4
13:33
Названы самые богатые города и районы Алтайского края 0
13:21
"Вместе сало ели, самогонку пили": алтайский украинец высказался о статье Путина 23
13:10
В Роскачестве усомнились в безопасности женского нижнего белья некоторых брендов 10
12:55
Министр энергетики прокомментировал рост оптовых цен на бензин 3
12:43
Житель Славгорода разбил окна в квартире, чтобы украсть технику 0
12:30
Минимальная зарплата вырастет на 825 рублей в 2022 году в России 6
12:18
Шукшинскую "Аллею славы" открыли в Барнауле 2
12:04
Финансист предрёк крах доллара как господствующей валюты 37
11:51
В Алтайском крае за сутки выявили 274 случая заражения коронавирусом 23
11:37
Где и когда посмотреть церемонию открытия Олимпийских игр? 6
11:27
В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение на четыре дня 0
11:15
50 случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки 0
11:03
Жителей Алтая просят сообщать о местах нелегальной продажи сигарет 23
10:49
Власти России проработают вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам 7
10:36
В АГМУ опровергли информацию о недопуске невакцинированных студентов к занятиям 14

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.