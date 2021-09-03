Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 3 сентября

Тяжёлые случаи

В Алтайском крае среди тяжёлых больных, заразившихся коронавирусом, есть привитые пациенты, а также единичные случаи смерти, заявила главный внештатный эпидемиолог края Ирина Переладова.

Врач подчеркнула, что тяжёлое течение после вакцинации наблюдается у тех пациентов, которые по разным причинам успели поставить только одну дозу вакцины, а потому у них не сформировался иммунитет.