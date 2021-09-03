Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 3 сентября

Число заболевших ковидом в Алтайском крае превысило 71 тысячу человек, а среди привитых жителей региона есть случаи тяжёлого течения заболевания и смерти. Что ещё вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 245 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 71 167.
Выздоровели за весь период 54 142 человека, в том числе 335 – за последние сутки.
Скончались ещё 25 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 4774 летальных случая.
В Алтайском крае среди тяжёлых больных, заразившихся коронавирусом, есть привитые пациенты, а также единичные случаи смерти, заявила главный внештатный эпидемиолог края Ирина Переладова.
Врач подчеркнула, что тяжёлое течение после вакцинации наблюдается у тех пациентов, которые по разным причинам успели поставить только одну дозу вакцины, а потому у них не сформировался иммунитет.
Алтайский край по суточному приросту новых заболевших занял 23-е место в федеральном рейтинге.
Всего в России за прошедшие сутки выявили 18 856 случаев COVID-19, а общее число заразившихся достигло 6 975 174. Выздоровели за весь период 6 236 738 человек, в том числе 18 690 – за последние сутки. Скончались ещё 799 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 185 611 летальных случаев.
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