Мэрия Барнаула опубликовала программу празднования Дня России. Как и в прошлом году, 12 июня отметят концертом местных артистов. Судя по всему, такое решение принято из-за проведения параллельно празднования Дня России на "Бирюзовой Катуни", куда планирует приехать губернатор Виктор Томенко.

Что касается Барнаула, то там празднование Дня России начнется утром со спортивных мероприятий. С 10:00 в СШОР по спортивной гимнастике Хорохордина С.Г. (ул. П. Сухова 62) пройдут показательные выступления ведущих спортсменов. Вожатский флешмоб "Стартап в лето22" начнется в 11:00 у Мемориала Славы. В сквере имени Германа Титова с разницей в одни час будет дан старт двум молодежно-спортивным акциям: "Здоровая Россия" – в 11:00, "Вперед, Россия" – в 12:00.

В 12:00 программы, посвященные Дню России, начнутся в городских парках "Арлекино" (ул. Георгия Исакова, 149а), "Солнечный ветер" (пр-кт Ленина, 152в), "Барнаульская крепость" (пр-кт Социалистический, 97). В парке культуры и отдыха "Центральный" (пр-кт Социалистический, 11) концертно-анимационная программа "Широка страна моя родная", посвященная Дню России, также стартует в полдень. Ее сменит концерт Барнаульского духового оркестра, который начнется в 14:00.

Кроме того, в этот день более десяти юных барнаульцев получат паспорта в торжественной обстановке.

Также в 12:00 на пл. Свободы откроется выставка ретроавтомобилей и начнется агитационный пробег ретротранспорта и колонны мотоциклистов "Рождены в Советском Союзе, сделаны в СССР". Транспорт проследует по маршруту от пл. Свободы по пр-кту Ленина до площади имени Г. Титова.

В течение дня состоятся праздники в Домах культуры "Октябрьский" (бульвар 9 Января, 99), "Центральный" (п. Центральный, ул. Мира, 13), "Южный", ДК п. Борзовая Заимка.

На набережной Оби состоится праздник "Россия – это Мы". Концертные программы представят творческие коллективы учреждений культуры и дополнительного образования.

На главной сценической площадке города – пл. Сахарова празднование начнется в 18:00 с концертной программы "Россия молодая". С 20:00 на сцене выступят ансамбль народного танца "Огоньки" имени Гарри Полевого и ансамбль народной песни "Вечерки". Вечерняя праздничная программа "Я – Россия!" состоится в 21:00, завершится она фейерверком в 22:30.

