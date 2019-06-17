Что лучше – сделать это сейчас или подождать?

Когда лучше всего покупать доллары и евро?

Лучше всего покупать валюту, когда рубль укрепляется. Как правило, происходит это при росте нефтяных котировок, а еще во время налоговых периодов – когда компании-экспортеры (нефтегазовые, металлургические и другие) переводят валютную выручку в рубли, чтобы заплатить налоги. В такие моменты спрос на российскую валюту увеличивается, соответственно, растет и ее курс. Налоговые периоды происходят каждый месяц – с 19 по 25 число.

В будни или в выходные?

Лучше менять рубли на доллары или на евро в будние дни: в выходные курс валюты может быть выше. Дело в том, что в выходные не ведется торговля на Московской валютной бирже, в то время как в субботу или в воскресенье могут произойти события, которые могут негативно повлиять на курс рубля. Финансовые организации закладывают этот риск в курсы иностранных валют на выходные.

Покупка через банки или обменники?

Перед покупкой валюты проведите в интернете небольшое исследование и выясните, какие банки предлагают лучший курс. Покупайте у них, а не в первом попавшемся обменнике по невыгодному курсу. Не забываем взять с собой паспорт. Бывают ситуации, когда из-за задержки обновления информации в интернете мониторинг показывает один курс, а в банке уже обменивают валюту по другому курсу. Перейдите на официальный сайт банка для проверки курса или просто позвоните в валютный отдел "СИБСОЦБАНК" ООО по телефону: (3852) 37-02-17.

"СИБСОЦБАНК" ООО покупает и продает иностранную валюту по выгодному курсу, с заключением сделки "день в день" и одновременной поставкой валюты. Прямой доступ к торгам на валютном рынке Московской биржи позволяет "СИБСОЦБАНК" ООО устанавливать привлекательные курсы обмена валют в Алтайском крае, минуя посредников. В кассе банка вы можете приобрести наличные доллары США или евро. Безналичные операции могут быть осуществлены также в китайских юанях и казахских тенге. "СИБСОЦБАНК" ООО установит для вас индивидуальный курс обмена как наличной, так и безналичной иностранной валюты.

Обмен валюты – это понятие прочно вошло не только в жизнь каждого физического, но и юридического лица. Экспортеры и импортеры являются активными участниками валютного рынка.

С ними "СИБСОЦБАНК" ООО давно и успешно работает по направлению внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

"СИБСОЦБАНК" ООО – один из немногих российских банков, который подходит к ВЭД комплексно. Банковское сопровождение внешнеэкономической деятельности для нас – это не просто набор удобных банковских сервисов и продуктов, но и работа со сложнейшим документооборотом клиентов, которую банк берет на себя. Повышенное внимание уделяем клиентам малого и среднего бизнеса: если крупные компании проводят такие сделки регулярно, то для средних предприятий они являются нестандартными. С каждым клиентом работает не просто менеджер, а валютный контролер, который следит за соблюдением валютного законодательства РФ и оперативно отвечает на возникающие вопросы.

"СИБСОЦБАНК" ООО

Лицензия Банка России № 2015 от 26 декабря 2012 года