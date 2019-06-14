Пенсионер в Новоалтайске предстанет перед судом по обвинению в убийстве 46-летнего мужчины, тело которого, по версии следствия, он сжег в печи.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, на скамье подсудимых окажется 63-летний мужчина.
По версии следствия, в декабре прошлого года в помещении котельной одного из развлекательных заведений города Новоалтайска в ходе распития спиртного и возникшей ссоры рабочий этого заведения нанес находившемуся у него в гостях 46-летнему знакомому несколько ударов колюще-режущим предметом. От полученных повреждений потерпевший скончался.
Желая скрыть следы преступления, обвиняемый сжег тело знакомого в печи котельной, а также скрыл орудие убийства.
"Раскрыть особо тяжкое преступление удалось после того, как в правоохранительные органы поступило заявление о безвестном исчезновении мужчины. Впоследствии в результате совместных действий следователей Следственного комитета России и сотрудников полиции установлено место преступления, где обнаружены костные останки умершего и следы крови", – уточняют в СКР.
Обвиняемый ранее был неоднократно судим, в том числе за совершение преступлений против собственности и убийство. Он находится под стражей.
Уголовное дело направлено в суд.
Комментарии