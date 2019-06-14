Пятилетний ребенок утонул в Кош-Агачском районе Республики Алтай – трагедия произошла на реке Чуя, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Инцидент случился 8 июня 2019 года, когда семья с малолетними детьми выехала отдыхать за пределы населенного пункта, в котором проживала.
"Несмотря на то, что место для досуга было выбрано вдали от реки Чуя, дети 2011, 2012 и 2014 годов рождения решили набрать воды, и побежали к реке. Пятилетний мальчик поскользнулся и упал в воду, его унесло течением реки. Тело было обнаружено спустя сутки", – добавляют в СКР.
В настоящий момент по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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