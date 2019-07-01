Прием детей в первый класс, не проживающих на закрепленной территории, стартовал в Барнауле в понедельник, 1 июля. Подробности сообщает пресс-центр администрации города.
"С 1 июля начинается прием в первый класс детей, не проживающих на закрепленной территории. Прием осуществляется до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года", – уточнили в городском комитете по образованию.
Чтобы подать заявление на прием, родителям нужно лично обратиться в школу либо оформить заявление через Портал образовательных услуг Алтайского края (требуется подтвержденная учетная запись на портале "Госуслуги").
Требуется представить следующие документы:
- заявление и согласие на обработку персональных данных;
- удостоверение личности и подтверждение права на пребывание в России (только для иностранных граждан и лиц без гражданства);
- свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя;
- заключение и рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и согласие родителей (для детей с ограниченными возможностями здоровья).
Решение о зачислении будет принято в течение семи дней.
Если заявление о зачислении в первый класс было подано ранее по закрепленной территории, нужно будет подавать новое заявление, но уже обратившись в новую школу (можно и через портал образовательных услуг), а также в "старую" школу с заявлением об отчислении.
Если в желаемой школе нет свободных мест, можно обратиться в комитет по образованию Барнаула (ул. Союза Республик, 36а) с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 16:00 (перерыв на обед с 12:00 до 12:48).
Телефоны горячей линии по приему в первый класс: 56-90-36, 56-90-32, 56-90-29 (комитет по образованию Барнаула).
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