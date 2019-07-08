Подробности ЧП на ж/д станции Алтайская, где подростка ударило током при попытке сделать селфи на цистерне поезда, сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

В ведомстве уточнили, что 17-летний горожанин госпитализирован в реанимацию с ожогами 38% тела.

ЧП случилось поздним вечером 6 июля в Новоалтайске. Двое подростков решили сделать селфи, забравшись на цистерну поезда. Один из них распрямился в полный рост и тут же получил мощный разряд от контактной сети.

По факту произошедшего проводится проверка. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Им предстоит дать квалификацию действиям подростков и лиц, которые отвечают за порядок на объектах ж/д транспорта.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России напоминает гражданам, что железная дорога – это объект повышенной опасности.

"Необходимо помнить, для того чтобы получить удар током на железной дороге, достаточно лишь приблизиться к электропроводам, а ожоги, получаемые от электротравмы, редко совместимы с жизнью", – предупредили представители ведомства.