Подробности ЧП на ж/д станции Алтайская, где подростка ударило током при попытке сделать селфи на цистерне поезда, сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.
В ведомстве уточнили, что 17-летний горожанин госпитализирован в реанимацию с ожогами 38% тела.
ЧП случилось поздним вечером 6 июля в Новоалтайске. Двое подростков решили сделать селфи, забравшись на цистерну поезда. Один из них распрямился в полный рост и тут же получил мощный разряд от контактной сети.
По факту произошедшего проводится проверка. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Им предстоит дать квалификацию действиям подростков и лиц, которые отвечают за порядок на объектах ж/д транспорта.
Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России напоминает гражданам, что железная дорога – это объект повышенной опасности.
"Необходимо помнить, для того чтобы получить удар током на железной дороге, достаточно лишь приблизиться к электропроводам, а ожоги, получаемые от электротравмы, редко совместимы с жизнью", – предупредили представители ведомства.
Комментарии
Что за поколение растет. Все ради показухи. А мозга в голове все меньше....
Там до проводов метра два.
Дарвин был прав
Что хотел , то и получил !
17 лет - подросток ! Деды и прадеды уже Родину защищали в этом возрасте , а эти "деточки" всё ..... страдают !
Родители тоже наверно считают , что детей воспитывать не нужно .
Самое главное, что родители будут считать, что виноват не их ребенок, а кто-нибудь кто недосмотрел, как их чадо лезло на вагон!
Естественный отбор, жаль что там же в штаны не ссыпался
Хотел прославиться и получилось...
А это потому что он не знал основы безопасности жизнедеятельности
Его этому в школе не научили. Иначе он бы на цистерну не полез
Учитель должен был им показательно обьяснить что провод проходящий над жд путями имеет 30 тысяч вольт и пробивает обычный воздух в радиусе полтора метра от провода
и залезать на вагоны это все равно что взять провод голой рукой - ток в человека поидет прямо через воздух
учителей его надо наказать
8.07.2019 15:28
- гость -
Там до проводов метра два.
Ну вот так дебилы и рассуждают,вместо уроков физики по вагонам лазят.Воздух так то тоже проводник.Амплитуда дуги будет зависеть от влажности и других факторов.К этому проводу вообще сложно прикоснуться,раньше ударит.Слазь проверь сколько сегодня-полметра,метр.
8.07.2019 16:40
майор
Он в школе учился селфи делать, плевать ему было на физику, геометрию...
В общем, законы физики познал на практике..!