Две школы-гиганта хотят построить в Барнауле и Бийске

Две большие школы на 1100 мест каждая могут быть построены в Барнауле и Бийске к 2022 году. О таких планах властей рассказал заместитель министра образования края Александр Филиппов.

"Одна школа может быть построена в квартале 2023 в Барнауле. Проект уже разработан, к нему есть ряд замечаний со стороны министерства просвещения России, но их можно устранить. Вторая современная школа – в Бийске, местные власти уже выделили под нее участок", – сказал чиновник.

Такое поручение министерству дал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Оба образовательных учреждения должны построить уже к 2022 году.

На Алтае такие школы, если их все-таки возведут, будут самыми большими. Сейчас новые школы в городах строятся на 550 мест, в селах – меньше.

Но это пока планы, что же касается уже начатого строительства, то в 2019 году двери распахнут четыре новые школы на 1,6 тысячи мест: в Барнауле (кварталы 2006а, 2023), в Усть-Волчихе Волчихинского района и в селе Заводское Троицкого района. В 74 учреждениях пройдет капитальный ремонт.

Кроме отдельных зданий в краевой столице вопрос с доступностью среднего образования будут решать пристроями к уже существующим школам. Пока в разработке проекты по двум объектам (на Папанинцев и во Власихе).

Но чтобы обеспечить обучение в одну смену, кроме новых объектов нужно сделать 40 пристроев. Сроков по ним пока нет.