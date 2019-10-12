Новосибирская продуктовая сеть открывает магазины в Барнауле

Осенью на проспекте Ленина в Барнауле открыли два продуктовых магазина "Фермер-центр.РФ", на входе в которые сидят мультяшные телята и коровы бело-зеленого цветов. Проект представляет основатель новосибирской сети "Холидей" Николай Скороходов, которого еще в июне признали банкротом. Это не помешало ему разработать новый формат ретейла и запустить в четырех городах Сибири.
Что за новый формат магазина?
Философия "Фермер-центр.РФ" — магазины с натуральными на 100% продуктами от проверенных производителей. Большая часть ассортимента сформирована товарами собственной торговой марки с аналогичным названием. Их для сети часто выпускают местные производители в рамках специальных контрактов.
В презентации магазина сказано, что на его полках можно найти около двух тысяч наименований разных продуктовых групп. Здесь представлены замороженные овощи, фрукты ягоды, крупы, молочные и другие продукты. Экспериментируют в том числе с рецептурой и упаковкой. Например, недавно магазин предложил покупателям натуральный мед, упакованный в небольшие прозрачные трубочки, украшенный крупной этикеткой — получился детский флажок. Интересно, что магазин обещает вернуть деньги даже без чека, если качество или вкус продукта не понравится.
Магазины "Фермер-центр.РФ" Николай Скороходов начал тестировать еще в 2016 году, когда стало очевидно, что формат сетевой торговли ведет к снижению качества продуктов. Параллельно он развивал сеть дискаунтеров "Холди" и даже жестких дискаунтеров "Бум", а также анонсировал открытие премиального продуктового гипремаркета "Березка" (в Барнауле его ждал ТРЦ "Европа").
В итоге он свернул эти проекты, обанкротил сеть "Холидей", задолжав более 200 поставщикам, и выставил на продажу имеющиеся помещения. В июне 2019 года его самого признали банкротом по иску "Альфа-банка" за долг в 331 млн рублей.
Где и когда будут открывать магазины
На фоне крупных местных и федеральных ретелейров "Фермер-ценрт.РФ" — скромная сеть. Мощнее всего она представлена в родном Новосибирске – 19 магазинов. Еще пять торговых точек открыто в Омске, три в Новокузнецке и две в Барнауле.
Команда Скороходова не комментирует планов на развитие сети. Однако в офисе компании amic.ru подтвердили, что в Барнауле ожидается запуск еще нескольких магазинов. Ретейлер подбирает небольшие по площади точки на красных линиях, рядом с крупными административными зданиями. Такой точкой стал, например, магазин, расположенный рядом с крупным офисником (бывшим домов быта на пр. Ленина). Он заработал 10 октября.
Комментарии