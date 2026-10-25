Об этом заявил Дмитрий Песков

25 октября 2026, 11:55, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

В 2026 году президент России Владимир Путин не планирует выступать с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ, сообщает РИА Новости. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В беседе с ТАСС он уточнил, что Путин сделает это, когда сочтет нужным.

Предыдущее послание президента России было оглашено в феврале 2024 года. Выступление стало 29-м в новейшей истории России и 19-м для Путина в качестве главы государства.