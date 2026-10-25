Путин не обратится с посланием к Федеральному собранию в 2026 году
Об этом заявил Дмитрий Песков
25 октября 2026, 11:55, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
В 2026 году президент России Владимир Путин не планирует выступать с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ, сообщает РИА Новости. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В беседе с ТАСС он уточнил, что Путин сделает это, когда сочтет нужным.
Предыдущее послание президента России было оглашено в феврале 2024 года. Выступление стало 29-м в новейшей истории России и 19-м для Путина в качестве главы государства.
12:12:19 25-10-2026
Там ещё "майских указов" лет на 15 хватит
20:24:11 25-10-2026
Это вроде как по конституции обязанность.
06:32:22 26-10-2026
26 лет одно и тоже! Сколько можно? Хоть кому надоест!
08:49:36 26-10-2026
когда сочтет нужным