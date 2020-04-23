Пьяные барнаульцы мешали работать технике, которая дезинфицировала улицы

Нетрезвая пара, прогуливаясь по центру Барнаула, увидела технику, которая дезинфицировала улицы. Барнаульцам это не понравилось, и они решили остановить работы.

Женщина сначала просто встала перед автомобилем, а потом стала лезть на капот. Ее партнер все это время стоял рядом и ругался на водителя. Когда ему сказали о том, что он пьян, мужчина возмутился и стал выяснять, по каким признакам вычислили, что он выпил.

Бунт закончился только после того, как рабочие позвонили в 112 и начали рассказывать диспетчеру о происходящем, сообщили очевидцы. Женщина слезла с капота машины, отошла в сторону, но перед уходом пообещала, что проклянет водителя и всю его семью.