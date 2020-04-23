Пьяные барнаульцы мешали работать технике, которая дезинфицировала улицы

Нетрезвая пара, прогуливаясь по центру Барнаула, увидела технику, которая дезинфицировала улицы. Барнаульцам это не понравилось, и они решили остановить работы.
Женщина сначала просто встала перед автомобилем, а потом стала лезть на капот. Ее партнер все это время стоял рядом и ругался на водителя. Когда ему сказали о том, что он пьян, мужчина возмутился и стал выяснять, по каким признакам вычислили, что он выпил.
Бунт закончился только после того, как рабочие позвонили в 112 и начали рассказывать диспетчеру о происходящем, сообщили очевидцы. Женщина слезла с капота машины, отошла в сторону, но перед уходом пообещала, что проклянет водителя и всю его семью.
Комментарии
А где полиция.
Колхоз.
зачем ночью дезинфицировать улицы, если вирус на воздухе живет 4 часа?
"Здравствуйте. Тут двое пьяных прицепились, бандерлоги, да. Один бандерлог и одна бандерложка. Комсомольский..."
23.04.2020 11:33
АБОРИГЕН
Давно пора было лобковому сменить место под солнцем, можно даже с пальмой выбрать. А то приходится свой потенциал растрачивать в колхозе, нервы надо беречь.
23.04.2020 11:58
- гость -
Я живу в современном мире и могу позволить себе работать откуда угодно. Как тебе такое "тракторист"?
Женщина сначала просто встала перед автомобилем
Хотела продезинфицироваться от коронавируса ввиду полного отсутствия сиих средств в аптеках, а ее не поняли.
зачем дезинфицировать проезжую часть? там люди не ходят
зачем дезинфицировать проезжую часть? там люди не ходят
Потому что это отмывание бабла, также как обрезка деревьев. Вы думаете они на зарплату живут? Могу написать кто они, но тогда комент сотрут.
23.04.2020 12:03
АБОРИГЕН
Да я не против где вы живете, просто постоянное ваше нытье уже раздражает. Знаете такой всезнайка с пеной у рта, с функцией гопника. АААА вы не правильно строите! ААА СССР какашка! АААА Навальнята либераснята!! А так, что бы по настоящему интеллигентно, так нет же. В общем КАЛИБРА вам в одно место не хватает.
23.04.2020 11:58
- гость -
Давно пора
ваши комментарии сегодня безподобны! браво!
23.04.2020 12:33
- гость -
Это в тебе говнохранитель говорит. Мол не ругайте это дерьмо, оно моё родное, я к нему привык. Самому то не смешно? За что топишь то, дурачок?
23.04.2020 12:47
АБОРИГЕН
от того что некоторые ругают дерьмо, оно конфеткой не станет
23.04.2020 12:47
- гость -
Вы заметили? Ну просто я сегодня в ударе
23.04.2020 13:28
- гость -
Защищая его, не станет тем более.