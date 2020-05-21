"Потанцуйте пока дома". Алтайские власти ответили на просьбу открыть ночные клубы

Жительница Алтайского края оставила комментарий на странице губернатора Виктора Томенко в социальной сети Instagram с просьбой открыть ночные клубы.
"Виктор Петрович, откройте, пожалуйста, клубы. Танцевать очень хочется. Год не танцевала. Знала бы, что так будет..." – написала пользователь с ником lidia_sw777.
Отметим, что комментатор дождалась ответа с официального аккаунта правительства Алтайского края.
"Здравствуйте, Лидия! Как только стабилизируется ситуация в Алтайском крае, Вы обязательно потанцуете в клубе. А сегодня это можно делать дома вместе со своими домочадцами", – посоветовали авторы страницы.
Напомним, развлекательные заведения в Алтайском крае закрыты из-за пандемии коронавируса. Как уже сообщал amic.ru, по данным на 21 мая в регионе зарегистрировано 1 111 инфицированных. Девять человек, которым ранее диагностировали COVID-19, скончались.
Комментарии
А что делать сотрудникам ночных клубов, которым даже за март полностью зарплату не отдали. На паперть идти? Они там на 90% на серой зарплате.
откройте, пожалуйста, клубы. Танцевать очень хочется. Год не танцевала....", — написала пользователь с ником lidia_sw777.
То есть год не танцевала. И ещё бы 5 лет не вспоминала. Если бы клубы были открыты. Но если нельзя, то надо выступить против. Лидия, ты баба Яга, которая против?
К стоматологу хочется сходить
21.05.2020 17:07
- гость -
А что делать сотрудникам ночных клубов, которым даже за март полностью зарплату не отдали. На паперть идти? Они там на 90% на серой зарплате.
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Искать работу, как и другим безработным. Потому что если 90% официально не устроены, значит надо в службу занятости.
Очевидно, что в ночных клубах работают молодые. Если бы предпенсионеры жаловались, что нет работы-да, есть проблемы, возрастных не берут. Но молодые в привилегированном положении. Их принимают в первую очередь. Поэтому то, что они на серой зарплате -исключительно их воля, им так нравится.